Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025 – Οι ημερομηνίες πληρωμής

Σε δύο δόσεις θα πιστωθούν οι συντάξεις του Σεπτεμβρίου 2025 στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Συγκεκριμένα, οι πληρωμές θα ξεκινήσουν την Τρίτη 26 Αυγούστου και θα ολοκληρωθούν την Πέμπτη 28 Αυγούστου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του e-ΕΦΚΑ.

Ο διαχωρισμός των πληρωμών ακολουθεί τον κανόνα που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια, ανάμεσα σε Μισθωτούς και Μη Μισθωτούς, ανάλογα με το ταμείο προέλευσης της σύνταξης. Έτσι, την Τρίτη 26 Αυγούστου θα πιστωθούν οι κύριες συντάξεις που προέρχονται από τα πρώην ταμεία των μη μισθωτών, δηλαδή ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ. Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν και οι συντάξεις που εκδόθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ με βάση τον νόμο 4387/2016, καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Δύο ημέρες αργότερα, την Πέμπτη 28 Αυγούστου, θα ακολουθήσουν οι πληρωμές για τους μισθωτούς. Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται τα πρώην ταμεία ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι τράπεζες, ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ, το ΝΑΤ, το ΕΤΑΤ, το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και οι λοιποί φορείς που έχουν ενσωματωθεί στον ΕΦΚΑ, όπως το ΤΣΕΑΠΓΣΟ και το ΤΣΠ-ΗΣΑΠ. Την ίδια ημέρα θα δοθούν επίσης τόσο οι κύριες όσο και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Παράλληλα, εκτός από τις τακτικές πληρωμές, μέσα στον Σεπτέμβριο αναμένονται και αναδρομικά για περισσότερους από 70.000 απόστρατους των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Τα ποσά αυτά, που αφορούν συνολικά 27 μήνες, προκύπτουν από τη μη εφαρμογή της κράτησης στα μερίσματα, η οποία καταργήθηκε τον Απρίλιο του 2023. Η αλλαγή αυτή μείωσε τις επιβαρύνσεις για όσους λάμβαναν σύνταξη και μέρισμα με συνολικό ποσό άνω των 1.000 ευρώ.

Ωστόσο, η αναθεώρηση των κρατήσεων δεν φέρνει μόνο επιστροφές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα ζητηθεί από δικαιούχους να επιστρέψουν ποσά που θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα, τα οποία θα διεκδικήσει πίσω ο ΕΦΚΑ.