Πρεμιέρα το Φεβρουάριο για τα δυναμικά τιμολόγια ρεύματος – Μηνύματα θα λαμβάνουν οι καταναλωτές για να αποφύγουν τις ακριβές τιμές

Δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια η υπουργική απόφαση του ΥΠΕΝ που αφορά τα δυναμικά (ή πορτοκαλί) τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, τα οποία προβλέπεται να εφαρμοστούν από το Φεβρουάριο του 2026.

Να σημειώσουμε ότι τα δυναμικά τιμολόγια θα μπορούν να αξιοποιούν όσοι καταναλωτές διαθέτουν έξυπνο μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος. Θα χαρακτηρίζονται από διαφορετικές ζώνες χρέωσης εντός της κάθε ημέρας, με στόχο να μπορεί ο καταναλωτής να αποφεύγει τις ακριβότερες ώρες (συνήθως το απόγευμα) και να αποκομίζει όφελος μεταφέροντας την κατανάλωσή του τις ώρες με χαμηλή τιμή, όπως το μεσημέρι.

Στην απόφαση ορίζεται ότι η έναρξη θα γίνει την 1η Φεβρουαρίου 2026 με τους μεγάλους καταναλωτές που διαθέτουν παροχές άνω των 25 kVA. Θα ακολουθήσουν από την 1η Απριλίου οι μικροί καταναλωτές κάτω των 25 kVΑ, δηλαδή νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις.

Ειδικά για τους Μικρούς πελάτες ισχύουν τα εξής ως προς τη διαμόρφωση των τιμών:

Η Τελική Τιμή Προμήθειας είναι η κυμαινόμενη ανά ώρα τιμή προμήθειας, η οποία γνωστοποιείται στον τελικό πελάτη πριν την κατανάλωση και ισούται με το άθροισμα της Βασικής Τιμής και της Δυναμικής Τιμής.

Η Βασική Τιμή ορίζεται ανά kWh και χρεώνεται για κάθε kWh κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι μία και είναι σταθερή για όλα τα ωριαία διαστήματα της ημέρας για όλους τους μήνες της διάρκειας της Σύμβασης και δεν δύναται να ενσωματώνει ποσοστά χρόνου χρήσης. Ορίζεται ελεύθερα από κάθε Προμηθευτή και δεν δύναται να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια της Σύμβασης.

Η Δυναμική Τιμή είναι το γινόμενο του συντελεστή Β επί την ωριαία τιμή αναφοράς, που υπολογίζεται με βάση την Αγορά Επόμενης Ημέρας στη χονδρική. Ο συντελεστής Β ορίζεται ελεύθερα από κάθε Προμηθευτή και δεν δύναται να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια της Σύμβασης. Επιπλέον, οι Προμηθευτές δεν δύνανται να εφαρμόζουν εκπτώσεις στον συντελεστή Β.

Στην πράξη τα παραπάνω σημαίνουν ότι ο καταναλωτής θα είναι ενήμερος από τον προμηθευτή του εκ των προτέρων για τις τιμές που θα χρεωθεί κάθε ημέρα. Οι σχετικές πληροφορίες θα είναι αναρτημένες στις ιστοσελίδες των εταιρειών και στις σχετικές εφαρμογές για το κινητό.

Μάλιστα, υπάρχει και ειδική πρόβλεψη ότι σε περίπτωση που οι τιμές κάποιες ώρες ξεπερνούν το όριο των 180 ευρώ/MWh, τότε ο καταναλωτής θα λαμβάνει μήνυμα με SMS ή email που θα τον προειδοποιεί.

Στα παραπάνω αξίζει να προσθέσουμε ότι θεωρητικά τα δυναμικά τιμολόγια μπορούν να προσφέρουν μείωση του κόστους, ιδίως για τους καταναλωτές που είναι σε θέση να μετατοπίσουν τη ζήτησή τους εντός της ημέρας. Οι τιμές της χονδρικής κυμαίνονται έντονα σε 24ωρη βάση, και πλέον παρατηρείται συχνά το φαινόμενο να είναι έως και μηδενικές για αρκετές ώρες τα μεσημέρια, ενώ κορυφώνονται τα απογεύματα.