Ψηφιακό εισιτήριο: Περισσότερα έσοδα και λιγότερη διαφυγή – Τι αλλάζει για τους επιβάτες

Η εισιτηριοδιαφυγή στις αστικές συγκοινωνίες παραμένει χρόνιο πρόβλημα, στερώντας πολύτιμους πόρους από τα δίκτυα και επιβαρύνοντας τελικά τους επιβάτες. Το 2025, όμως, καταγράφεται η πιο δυναμική στροφή των τελευταίων ετών σε επιτήρηση και ψηφιακές πληρωμές, με αισθητή αύξηση στη χρήση των εισιτηρίων.

Οι επιβάτες στα λεωφορεία αναμένεται να πραγματοποιήσουν πάνω από 91,7 εκατ. επικυρώσεις εισιτηρίων, από 74,2 εκατ. το 2024 και 67,7 εκατ. το 2023. Στα μέσα σταθερής τροχιάς, οι επικυρώσεις προβλέπεται να φτάσουν τα 218,7 εκατ., δείχνοντας σταθερή ανάκαμψη. Στην ΟΣΥ, οι έλεγχοι έως τις 31 Αυγούστου 2025 έφτασαν τους 1.749.469, ξεπερνώντας ήδη το σύνολο του 2024 και τετραπλασιάζοντας τις επιδόσεις του 2019.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τεχνολογία παίζει καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή του τοπίου. Το σύστημα Tap n’ Pay, που μετρήθηκε από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο 2025, δείχνει υψηλή υιοθέτηση, με 2.000.923 χρήσεις τον Σεπτέμβριο και συνολικά έσοδα 10μήνου πάνω από 2,85 εκατ. ευρώ, αποδεικνύοντας ότι οι ανέπαφες πληρωμές μειώνουν τη διαφυγή και τις ουρές.

Σύντομα, στο πεδίο προστίθεται και η εφαρμογή ATH.ENA GO, που μετατρέπει το κινητό σε ψηφιακό εισιτήριο μέσω τεχνολογίας Account-Based Ticketing (ABT). Ο επιβάτης μπορεί να εκδίδει, φορτίζει και επικυρώνει εισιτήριο απευθείας από το smartphone, χωρίς φυσική κάρτα ή εκτύπωση. Η πλήρης λειτουργία της εφαρμογής αναμένεται σύντομα σε όλο το δίκτυο. «Η λύση αυτή δεν απλώς αλλάζει τον τρόπο πληρωμής, αλλά περιορίζει δραστικά τις δυνατότητες διαφυγής», τονίζουν στελέχη του υπουργείου.

Η ενίσχυση των ελέγχων δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά πρακτικό: στόχος είναι κάθε ευρώ να πηγαίνει σε πιο πυκνά δρομολόγια, καθαρότερους συρμούς και καλύτερη συντήρηση, μειώνοντας την πίεση στις ώρες αιχμής και δείχνοντας σεβασμό στον επιβάτη που πληρώνει.

«Όσο η επικύρωση γίνεται πιο απλή και οι έλεγχοι πιο στοχευμένοι, τόσο το δίκτυο αποκτά πόρους για να γίνει πιο πυκνό, αξιόπιστο και ανθρώπινο. Η βιωσιμότητα των ΜΜΜ δεν είναι αφηρημένος στόχος, αλλά πρακτικό δικαίωμα του επιβάτη να φτάνει στην ώρα του, σε ένα σύστημα που λειτουργεί με κανόνες, δεδομένα και συνέπεια», καταλήγουν τα στελέχη του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών