Πτώση 27% στη χονδρική του ρεύματος έφεραν οι άνεμοι – Αρνητικές τιμές εμφανίστηκαν τις τελευταίες ημέρες

Σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα βρίσκεται η τιμή χονδρικής του ηλεκτρικού ρεύματος το μήνα που διανύουμε, ως αποτέλεσμα κυρίως της υψηλής παραγωγής ΑΠΕ.

Τη στιγμή που η μέση τιμή ρεύματος τον Ιούλιο βρέθηκε στα 100 ευρώ/MWh, κατά τις εννέα πρώτες ημέρες του Αυγούστου έχει πέσει στα 73 ευρώ, δηλαδή κατά 27%.

Στο εν λόγω διάστημα η μεγαλύτερη τιμή ήταν 92 ευρώ την 1η Αυγούστου και η χαμηλότερη στα 60 ευρώ στις 3/8.

Ιδιαίτερα μεγάλη είναι η πτώση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, όταν η μέση τιμή είχε φτάσει τα 137 ευρώ, δηλαδή ήταν σχεδόν η διπλάσια.

Οι λόγοι για τη φετινή μείωση είναι τόσο εγχώριοι, όσο και εξωγενείς. Φέτος δεν παρατηρήθηκαν τα περσινά προβλήματα στην περιφερειακή αγορά της ΝΑ Ευρώπης, που είχαν συμπαρασύρει προς τα επάνω την ελληνική αγορά. Η κατάσταση στις γειτονικές χώρες είναι πιο ομαλή και δεν παρατηρούνται θέματα με την επάρκεια ή το διασυνοριακό εμπόριο.

Ταυτόχρονα, τις τελευταίες ημέρες οι έντονοι άνεμοι στη χώρα μας έχουν ανεβάσει κατακόρυφα την παραγωγή των ΑΠΕ, που αγγίζει πλέον το 65% επί του συνόλου. Ενδεικτικά, την Παρασκευή η ζήτηση ήταν υψηλή με 207 γιγαβατώρες, όμως οι ποσότητες πράσινης ενέργειας περιόρισαν την παραγωγή με αέριο στο 26% και τις εισαγωγές μόλις στο 0,6%.

Για σήμερα, Σάββατο, διαμορφώνεται μια αντίστοιχη εικόνα με οκτώ συνεχείς ώρες αρνητικής τιμής από τις 9 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα.

Απομένει να φανεί πως θα κυμανθεί η αγορά στο υπόλοιπο του Αυγούστου, ώστε να διαμορφωθεί η οριστική τιμή χονδρικής που θα καθορίσει και τα τιμολόγια λιανικής Σεπτεμβρίου.