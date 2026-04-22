Ρύθμιση οφειλών: Δέσμη μέτρων «ανάσα» στην αγορά, για 1,3 εκατ. μικροοφειλέτες και 284.000 επαγγελματίες

Με μια δέσμη μέτρων που απευθύνεται σε σχεδόν 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες, νοικοκυριά και μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις, η κυβέρνηση επιχειρεί να «απαντήσει» στην ανησυχία τους για διόγκωση των χρεών σε μια περίοδο κλιμάκωσης των πιέσεων λόγω του πολέμου.
Στο πακέτο των 8 μέτρων –θα περιέχεται και μεγάλο πακέτο μέτρων όπως έχει γράψει το newsit.gr– που ανακοίνωσε σήμερα (22.4.2026) ο Κυριάκος Μητσοτάκης ειδικό βάρος έχουν οι παρεμβάσεις για διευθέτηση χρεών οφειλετών μέσω του Εξωδικαστικού σε συνέχεια της πρόσφατης πρωτοβουλίας για νέα διάταξη του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία εισάγει στοχευμένη προστασία της πρώτης κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, δίνοντας νέα διέξοδο σε οφειλέτες με «κόκκινα» δάνεια.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι:
- Κατάσχεση του τραπεζικού λογαριασμού ενός οφειλέτη θα μπορεί πλέον να αίρεται εάν έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής του και έχουν ρυθμιστεί οι λοιπές υποχρεώσεις του προς τη φορολογική διοίκηση.
- Επίσης, εντάσσονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό και χρέη από 5.000 μέχρι 10.000 ευρώ.
- Οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2023 θα μπορούν τώρα να ενταχθούν σε καθεστώς 72 δόσεων, με μόνη προϋπόθεση την αποπληρωμή ή τον διακανονισμό τυχόν νέων ληξιπρόθεσμων μετά το 2023.
Συνολικά θα ευνοηθούν 1,3 εκατ. μικροοφειλέτες ληξιπρόθεσμων χρεών και 284.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες με ληξιπρόθεσμες οφειλές