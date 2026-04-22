Ρύθμιση οφειλών: Δέσμη μέτρων «ανάσα» στην αγορά, για 1,3 εκατ. μικροοφειλέτες και 284.000 επαγγελματίες

Με μια δέσμη μέτρων που απευθύνεται σε σχεδόν 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες, νοικοκυριά και μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις, η κυβέρνηση επιχειρεί να «απαντήσει» στην ανησυχία τους για διόγκωση των χρεών σε μια περίοδο κλιμάκωσης των πιέσεων λόγω του πολέμου.

Στο πακέτο των 8 μέτρων –θα περιέχεται και μεγάλο πακέτο μέτρων όπως έχει γράψει το newsit.gr– που ανακοίνωσε σήμερα (22.4.2026) ο Κυριάκος Μητσοτάκης ειδικό βάρος έχουν οι παρεμβάσεις για διευθέτηση χρεών οφειλετών μέσω του Εξωδικαστικού σε συνέχεια της πρόσφατης πρωτοβουλίας για νέα διάταξη του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία εισάγει στοχευμένη προστασία της πρώτης κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, δίνοντας νέα διέξοδο σε οφειλέτες με «κόκκινα» δάνεια.

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι:

Κατάσχεση του τραπεζικού λογαριασμού ενός οφειλέτη θα μπορεί πλέον να αίρεται εάν έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής του και έχουν ρυθμιστεί οι λοιπές υποχρεώσεις του προς τη φορολογική διοίκηση.

Επίσης, εντάσσονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό και χρέη από 5.000 μέχρι 10.000 ευρώ.

Οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2023 θα μπορούν τώρα να ενταχθούν σε καθεστώς 72 δόσεων, με μόνη προϋπόθεση την αποπληρωμή ή τον διακανονισμό τυχόν νέων ληξιπρόθεσμων μετά το 2023.

Συνολικά θα ευνοηθούν 1,3 εκατ. μικροοφειλέτες ληξιπρόθεσμων χρεών και 284.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες με ληξιπρόθεσμες οφειλές