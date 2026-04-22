Μέτρα στήριξης ανακοινώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Ρυθμίσεις οφειλών – «ανάσα» για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, επίδομα σε χαμηλοσυνταξιούχους και ένα μέτρο έκπληξη

Λίγες ώρες απομένουν πριν γίνουν οι ανακοινώσεις των νέων μέτρων στήριξης των πολιτών από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ εν αναμονή και της ανακοίνωσης του πλεονάσματος από την ΕΛΣΤΑΤ.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του newsit.gr εκτός από το μέτρο έκπληξη που αναμένεται να ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πακέτο θα περιέχονται και μεγάλο πακέτο μέτρων – ανάσα για ρυθμίσεις οφειλών φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων τόσο στο δημόσιο όσο και σε τράπεζες. Πρόκειται για ένα μέτρο στήριξης το οποίο αναμένεται να ανακουφίσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις με οφειλές και ένα πάγιο αίτημα της αγοράς καθώς είχαν παγώσει εδώ και χρόνια οι ρυθμίσεις οφειλών.

Όπως ήδη έχει γράψει το newsit.gr θα παραταθεί για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο η επιδότηση για το diesel κίνησης στην αντλία και δεν αποκλείεται να παραταθεί και η επιδότηση 15% στα λιπάσματα.

Μέτρο μόνιμου χαρακτήρα το οποίο θα στοχεύει στους πολίτες με χαμηλά εισοδήματα είναι η αύξηση του επιδόματος των 250 ευρώ στους συνταξιούχους το οποίο καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο. Όπως αποκάλυψε η Χριστίνα Κοραή, στο τραπέζι είναι ένα επίδομα αντίστοιχο του Νοεμβρίου που δίνεται στους συνταξιούχους, ύψους γύρω στα 250 ευρώ. Δεν θα είναι έκτακτο λόγω πολέμου, αλλά μόνιμου χαρακτήρα και με αύξηση της περιμέτρου των δικαιούχων.

Το χρονοδιάγραμμα

Αμέσως μετά την ανακοίνωση των στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ στις 12 το μεσημέρι, θα έχουμε εντός μισής, μιας ώρας ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό και στη συνέχεια αυτές θα εξειδικευτούν από τον υπουργό Οικονομίας, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, η κεντρική κατεύθυνση της κυβέρνησης είναι μόνιμα μέτρα, μειώσεις φόρων και ανακούφιση της κοινωνίας με έμφαση τη μεσαία τάξη. Θα ανακοινωθούν και μόνιμα και έκτακτα μέτρα.