«SOS» από τις επιχειρήσεις για τη β’ φάση του myDATA – Ζητούν παράταση από την ΑΑΔΕ για να προλάβουν να συμμορφωθούν

H εφαρμογή των νέων ψηφιακών φορολογικών υποχρεώσεων που ζητά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει θορυβήσει επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αντιδρούν για τις ασφυκτικές προθεσμίες την ώρα που η αγορά δεν έχει λάβει τις αναγκαίες διευκρινίσεις.

Πρόκειται για τη δεύτερη φάση του myDATA που προωθεί η ΑΑΔΕ, με το ψηφιακό δελτίο αποστολής που τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Μαϊου, η οποία βρίσκει απροετοίμαστη μεγάλη μερίδα της αγοράς που κινδυνεύει με πρόστιμα εάν δεν προσαρμοστεί.

Ειδικά οι εμπορικές επιχειρήσεις εκπέμπουν «SOS» καθώς η έναρξη εφαρμογής πλησιάζει χωρίς να έχουν προετοιμαστεί για τις αλλαγές. Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς είναι ένας από τους φορείς που με επιστολή τους προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ σημειώνει ότι το ελληνικό εμπόριο βρίσκεται αντιμέτωπο με μια ταυτόχρονη συσσώρευση ψηφιακών υποχρεώσεων, που δημιουργεί ένα ιδιαίτερα αυξημένο διοικητικό και οικονομικό βάρος, δυσανάλογο των δυνατοτήτων της αγοράς.

Οι επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα νέο περιβάλλον:

χωρίς σαφείς οδηγίες

χωρίς επαρκή χρόνο προσαρμογής

χωρίς εξασφαλισμένη τεχνική ετοιμότητα των συστημάτων

Σημειώνεται ειδικότερα ότι επιχειρήσεις με μεγάλο όγκο παραλαβών οδηγούνται σε αύξηση λειτουργικού κόστους. Πολύ μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενοι δυσκολεύονται να ανταποκριθούν, ενώ σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στη συμβατότητα λογισμικών και συστημάτων

Στο πλαίσιο αυτό η αγορά ζητά:

σαφείς και ενιαίες οδηγίες

εύλογη παράταση εφαρμογής

μεταβατική περίοδο χωρίς κυρώσεις

σταδιακή και πιλοτική εφαρμογή

Όπως λέει ο πρόεδρος του ΕΣΠ, Θοδωρής Καπράλος οι επιχειρήσεις δεν αρνούνται την αλλαγή, ζητούν όμως χρόνο, σαφείς οδηγίες και ένα πλαίσιο που να μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη. Χωρίς αυτά, η εφαρμογή δεν θα οδηγήσει σε συμμόρφωση, αλλά σε αδιέξοδο. Στο ίδιο μοτίβο και άλλοι εμπορικοί σύλλογοι και φορείς της αγοράς πιέζουν για νέα παράταση καθώς θεωρείται δύσκολη άμεση συμμόρφωση.