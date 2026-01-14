Στα ύψη η ακρίβεια βασικών αγαθών και υπηρεσιών μέσα στο 2025 – Πόσο αυξήθηκαν οι τιμές σε στέγαση, ενέργεια, τρόφιμα, Υγεία

Σε υψηλά επίπεδα διατηρήθηκε η ακρίβεια και το 2025, κάνοντας αβάσταχτη την οικονομική διαχείριση των νοικοκυριών καθώς οι πολίτες δίνουν καθημερινή μάχη με τις τιμές.

Μάλιστα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών αφορούν βασικά αγαθά και υπηρεσίες για την ζωή των πολιτών, ανελαστικής φύσης, καθιστώντας την ακρίβεια ένα πραγματικό κοινωνικό πρόβλημα που δεν μπορεί να «παρακαμφθεί».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ για τον δείκτη τιμών καταναλωτή, και τον πληθωρισμό Δεκεμβρίου 2025 στο 2,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός το 2025 διαμορφώθηκε στο 2,5%, όμως οι μεγαλύτερες πιέσεις για τα νοικοκυριά καταγράφηκαν στη στέγη και στην ενέργεια.

Τα ενοίκια κατοικιών κατανάλωσαν κατά μέσο όρο 10,1% περισσότερο από το εισόδημα των νοικοκυριών στο σύνολο της χρονιάς σε σχέση με το 2024, το φυσικό αέριο ακρίβυνε κατά 10,1% και ο ηλεκτρισμός κατά 8,1%.

Στα ενοίκια κατοικιών η μέση ετήσια άνοδος 10,1% αποτυπώνει τη συνεχή ανατίμηση της μίσθωσης μέσα σε όλη τη διάρκεια του έτους, η οποία μάλιστα έρχεται στη συνέχεια ενός πολυετούς ράλι τιμών, καθιστώντας την το νούμερο ένα «αγκάθι» των οικογενειακών προϋπολογισμών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο φυσικό αέριο η μέση ετήσια μεταβολή ήταν επίσης 10,1%, ενώ στον ηλεκτρισμό η αντίστοιχη μέση αύξηση διαμορφώθηκε στο 8,1%. Αντίθετα, στο πετρέλαιο θέρμανσης η μέση ετήσια μεταβολή ήταν -8,8%.

Στη Στέγαση, ως ευρύτερη ομάδα αγαθών και υπηρεσιών, η μέση ετήσια αύξηση για το 2025 ανήλθε σε 4,2%.

Στα Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια η μέση ετήσια άνοδος διαμορφώθηκε στο 6,3%, ενώ στην Ένδυση και υπόδηση στο 4,6%.

Στη Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά η μέση ετήσια αύξηση ήταν 2%, ενώ στην Εκπαίδευση 2,7%.

Στην Υγεία η μέση ετήσια μεταβολή διαμορφώθηκε στο 1,5% και στις Επικοινωνίες επίσης στο 1,5%. Στα Αλκοολούχα ποτά και καπνός η μέση αύξηση ήταν 1,3% και στην Αναψυχή – Πολιτιστικές δραστηριότητες 1,0%.

Στα Άλλα αγαθά και υπηρεσίες η μέση ετήσια αύξηση ανήλθε σε 0,8%, στις Μεταφορές σε 0,3% και στα Διαρκή αγαθά-Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες σε 0,2%.