Μακρο-οικονομία

Πληθωρισμός: Αυξήθηκαν κατά 2,6% οι τιμές στην αυλαία του 2025 – Ισχυρές ανατιμήσεις σε καφέ, σοκολάτα και κρέας

Inflation and the economic crisis. Financial market crash. The Red arrow on the chart is pointing Up. Golden Stack Coins With Red Arrow Showing Upward Direction for the higher inflation concept.
iStock
Κώστας Αποστολόπουλος

Με ρυθμό 2,6% αυξήθηκαν οι τιμές τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ για τον πληθωρισμό σε επίπεδο καταναλωτή.

Αυτό σημαίνει ότι ο πληθωρισμός διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, αν και οι τιμές διατήρησαν τον ρυθμό αύξησης που είχαν καταγράψει και τον Νοέμβριο. 

Σε μηνιαία βάση, ο γενικός δείκτης αυξήθηκε κατά 0,3% σε σχέση με τον Νοέμβριο, εξέλιξη που δείχνει ότι το κλείσιμο της χρονιάς συνοδεύτηκε από νέα, μικρή αλλά αισθητή, άνοδο τιμών.

Σε σύνολο έτους, ο μέσος πληθωρισμός του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2025 – Δεκεμβρίου 2025 εμφανίζει αύξηση 2,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο του 2024, έναντι 2,7% που είχε καταγραφεί στην προηγούμενη περίοδο. 

Σε ετήσια βάση, οι μεγαλύτερες πιέσεις προήλθαν από υπηρεσίες και βασικά έξοδα νοικοκυριού. Η ομάδα Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια αυξήθηκε 6,9% και η Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά 3,6%, ενώ ακολούθησαν η Στέγαση με 2,8% και η Εκπαίδευση επίσης με 2,8%. Υψηλή συμβολή στον γενικό δείκτη εμφανίζουν οι αυξήσεις στην εστίαση (0,8151 μονάδες) και στα τρόφιμα (0,7607), με τη στέγαση να προσθέτει 0,3821.

Πιο συγκεκριμένα, η εικόνα του Δεκεμβρίου δείχνει μεγάλες ανατιμήσεις σε ορισμένα προϊόντα. Ο καφές αυξήθηκε 20,9%, οι σοκολάτες και τα προϊόντα σοκολάτας 20,0%, ενώ τα κρέατα (γενικά) 13,1% και τα φρούτα (γενικά) 10,6%. Από την πλευρά των υπηρεσιών, οι τιμές στα εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενεία-κυλικεία αυξήθηκαν 7,4%, ενώ τα ενοίκια κατοικιών 8,4%.

Στον αντίποδα, ισχυρή αποκλιμάκωση καταγράφηκε στο ελαιόλαδο (-34,1%) και στο φυσικό αέριο (-20,1%), ενώ μειώσεις εμφανίζονται και σε επιμέρους κατηγορίες όπως ο οπτικοακουστικός εξοπλισμός/υπολογιστές (-6,0%) και τα δημητριακά για πρωινό (-5,3%). Οι μειώσεις αυτές περιόρισαν μέρος των συνολικών πιέσεων, χωρίς όμως να ανατρέψουν την εικόνα αυξημένων τιμών σε υπηρεσίες, ενοίκια και σειρά ειδών διατροφής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
142
94
85
82
78
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo