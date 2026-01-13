Πληθωρισμός: Αυξήθηκαν κατά 2,6% οι τιμές στην αυλαία του 2025 – Ισχυρές ανατιμήσεις σε καφέ, σοκολάτα και κρέας

Με ρυθμό 2,6% αυξήθηκαν οι τιμές τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ για τον πληθωρισμό σε επίπεδο καταναλωτή.

Αυτό σημαίνει ότι ο πληθωρισμός διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, αν και οι τιμές διατήρησαν τον ρυθμό αύξησης που είχαν καταγράψει και τον Νοέμβριο.

Σε μηνιαία βάση, ο γενικός δείκτης αυξήθηκε κατά 0,3% σε σχέση με τον Νοέμβριο, εξέλιξη που δείχνει ότι το κλείσιμο της χρονιάς συνοδεύτηκε από νέα, μικρή αλλά αισθητή, άνοδο τιμών.

Σε σύνολο έτους, ο μέσος πληθωρισμός του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2025 – Δεκεμβρίου 2025 εμφανίζει αύξηση 2,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο του 2024, έναντι 2,7% που είχε καταγραφεί στην προηγούμενη περίοδο.

Σε ετήσια βάση, οι μεγαλύτερες πιέσεις προήλθαν από υπηρεσίες και βασικά έξοδα νοικοκυριού. Η ομάδα Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια αυξήθηκε 6,9% και η Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά 3,6%, ενώ ακολούθησαν η Στέγαση με 2,8% και η Εκπαίδευση επίσης με 2,8%. Υψηλή συμβολή στον γενικό δείκτη εμφανίζουν οι αυξήσεις στην εστίαση (0,8151 μονάδες) και στα τρόφιμα (0,7607), με τη στέγαση να προσθέτει 0,3821.

Πιο συγκεκριμένα, η εικόνα του Δεκεμβρίου δείχνει μεγάλες ανατιμήσεις σε ορισμένα προϊόντα. Ο καφές αυξήθηκε 20,9%, οι σοκολάτες και τα προϊόντα σοκολάτας 20,0%, ενώ τα κρέατα (γενικά) 13,1% και τα φρούτα (γενικά) 10,6%. Από την πλευρά των υπηρεσιών, οι τιμές στα εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενεία-κυλικεία αυξήθηκαν 7,4%, ενώ τα ενοίκια κατοικιών 8,4%.

Στον αντίποδα, ισχυρή αποκλιμάκωση καταγράφηκε στο ελαιόλαδο (-34,1%) και στο φυσικό αέριο (-20,1%), ενώ μειώσεις εμφανίζονται και σε επιμέρους κατηγορίες όπως ο οπτικοακουστικός εξοπλισμός/υπολογιστές (-6,0%) και τα δημητριακά για πρωινό (-5,3%). Οι μειώσεις αυτές περιόρισαν μέρος των συνολικών πιέσεων, χωρίς όμως να ανατρέψουν την εικόνα αυξημένων τιμών σε υπηρεσίες, ενοίκια και σειρά ειδών διατροφής.