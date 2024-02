Στο φουλ οι μηχανές για την διασύνδεση ταμειακών μηχανών με POS αλλά και αιτήματα για παράταση

Όσο πλησιάζει η D-Day για την διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS, τόσο μεγαλώνει η πίεση προς την κυβέρνηση για τη χορήγηση νέας παράτασης στην σχετική προθεσμία. Η απάντηση επί του παρόντος από την κυβέρνηση και το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δια στόματος του υφυπουργού Χάρη Θεοχάρη είναι «δεν έχουμε όλα τα δεδομένα για να συζητήσουμε το ενδεχόμενο παράτασης».

Πάντως μέχρι την λήψη της οριστικής απόφασης από πλευράς ΥΠΟΙΚ, που αν χρειαστεί να δοθεί παράταση ή περιθώριο ευνοϊκής μεταχείρισης στο μέτωπο των προστίμων, θα γνωστοποιηθεί λίγο πριν την εκπνοή της προθεσμίας, οι μηχανές στο υπουργείο Οικονομικών και κυρίως στην ΑΑΔΕ δουλεύουν στο φουλ με ορίζοντα την 1η Μαρτίου, όταν και προβλέπεται ότι θα υλοποιηθεί η διασύνδεση.

Στο πλαίσιο αυτό σήμερα είναι προγραμματισμένη συνάντηση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη με εκπροσώπους των τραπεζών και των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών (acquirers), όπου και θα ζητήσει την συνδρομή του τραπεζικού τομέα στο έργο της διασύνδεσης.

Ο υπουργός μάλιστα θέλησε να στείλει μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση και κυρίως προς εκείνους που θα έβλεπαν με καλό μάτι την ματαίωση του έργου. Όπως τόνισε η διασύνδεση των συστημάτων «θα προχωρήσει «βρέξει – χιονίσει».

Ο Κωστής Χατζηδάκης επισκέφθηκε χθες οπωροπωλείο στο Μαρούσι, όπου πραγματοποιήθηκε σε πραγματικό χρόνο η διασύνδεση των δυο συστημάτων από εξειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης. Ο υπουργός παρακολούθησε από κοντά την διαδικασία διασύνδεσης, η οποία κράτησε λίγα μόλις λεπτά και προβλέπει ότι κάθε φορά που ένας πελάτης επιθυμεί να πληρώσει με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, θα πρέπει προηγουμένως να έχει «χτυπηθεί» το αντίστοιχο ποσό στην ταμειακή προκειμένου στην συνέχεια να «ξεκλειδώσει» το POS για να προχωρήσει η συναλλαγή.

Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής βρίσκεται σε καθημερινή επαφή με κατασκευαστές POS και ταμειακών μηχανών, εγκαταστάτες και παρόχους ενώ 100.000 email στέλνονται σε επιχειρηματίες οι οποίοι καλούνται να διασυνδέσουν άμεσα τα POS τους με τις ταμειακές. Εντός των ημερών αναμένεται να ανοίξει ο τέταρτος κύκλος του προγράμματος «Ψηφιακές Συναλλαγές» που θα επιτρέπει την επιδότηση μέσω voucher μέρους του κόστους αγοράς και διασύνδεσης των POS. Τα voucher θα είναι της τάξης των 450 ευρώ και αναμένεται να έχουν και αναδρομική ισχύ.

Στο υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ έχουν πατήσει τέρμα το γκάζι για τη διασύνδεση των POS με 400.000 ταμειακές μηχανές έως τις 29 Φεβρουαρίου. Τι τελευταίες ημέρες παρουσιάζεται μεγάλη κινητικότητα στο έργο της διασύνδεσης ταμειακών – POS, ειδικά μάλιστα μετά από την προώθηση στην Βουλή των διατάξεων με τα πρόστιμα ύψους από 10.000 έως 20.000 ευρώ για υπόχρεους σε διασύνδεση χρήστες με απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία και 200.000 -300.000 ευρώ για παρόχους οι οποίοι δεν θα αναβαθμίσουν έως τις 29 του μήνα τα λογισμικά τους.

Από την πλευρά της η ΑΑΔΕ δέχεται σειρά ερωτημάτων για το έργο της διασύνδεσης των POS με τα ταμειακά συστήματα και σπεύδει να διευκρινίσει μεταξύ άλλων τα εξής:

Αναβάθμιση POS: Τα υφιστάμενα POS θα πρέπει να αναβαθμιστούν προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της διασύνδεσής τους. Η αναβάθμιση των ενεργών POS πραγματοποιείται απομακρυσμένα με ευθύνη των Παρόχων Μέσων Πληρωμών (NSPs). Οι επιχειρήσεις ενημερώνονται για την ολοκλήρωση της αναβάθμισης μέσω της εφαρμογής του μητρώου μέσων πληρωμών. Η ΑΑΔΕ ενημερώνει τους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών για τη δυνατότητα αναβάθμισης κάθε Μέσου Πληρωμών που διαθέτουν. Η ενημέρωση συντελείται με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την ανάρτηση σχετικής ειδοποίησης στη θυρίδα τους (Τα Μηνύματά μου) στην ψηφιακή πύλη «myAADE», καθώς και με την αναγραφή ένδειξης «Προς Αναβάθμιση» στο Μητρώο Μέσων Πληρωμών.

Διασύνδεση POS – Ταμειακών Συστημάτων: Στο τελευταίο στάδιο της διασύνδεσης, αναβαθμίζονται τα Ταμειακά Συστήματα (εφόσον απαιτείται) και διασυνδέονται με τα POS, με ευθύνη της επιχείρησης που τα χρησιμοποιεί. Η ΑΑΔΕ ενημερώνει κάθε Χρήστη υπηρεσιών πληρωμών για την ολοκλήρωση της αναβάθμισης του συνόλου των POS που διαθέτουν, με τρεις τρόπους:

μέσω email

μέσω σχετικής ειδοποίησης στην εφαρμογή “Τα Μηνύματά μου” στην ψηφιακή πύλη myAADE

με σχετική ένδειξη στα “Στοιχεία Μέσων Πληρωμών (EFT/POS)” στην εφαρμογή “Στοιχεία Επιχείρησης

Τα βήματα

Για τη διασύνδεση οι επαγγελματίες θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

Προβολή στοιχείων POS. Τα στοιχεία των POS που έχουν υποβληθεί από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) και τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), είναι διαθέσιμα στις επιχειρήσεις στην ψηφιακή πύλη myAADE / Μητρώο & Επικοινωνία / Μητρώο POS

Υποβολή δήλωσης διαφωνίας. Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν POS υποβάλλουν Δήλωση Μέσων Πληρωμών, αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που διαφωνούν με τα στοιχεία που εμφανίζονται στο Μητρώο Μέσων Πληρωμών

Αναβάθμιση POS. Η αναβάθμιση των ενεργών POS πραγματοποιείται απομακρυσμένα με ευθύνη των Παρόχων Μέσων Πληρωμών (NSPs)

Ειδοποίηση αναβάθμισης. Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν ειδοποίηση με αποστολή email για την αναβάθμιση των POS που διαθέτουν

Διασύνδεση POS – Ταμειακού Συστήματος. Εντός 30 ημερών από την ειδοποίηση και το αργότερο έως τις 29/2/2024, ο τεχνικός ΦΗΜ διασυνδέει επιτόπια το POS με την Ταμειακή μηχανή και ολοκληρώνει τη διαδικασία

Έκδοση παραστατικών: Μπορείτε να επιλέξετε την έκδοση των παραστατικών σας είτε μέσω των διαθέσιμων πιστοποιημένων ταμειακών μηχανών (ΦΗΜ-OCR), είτε μέσω άυλων ταμειακών μηχανών από πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης (VCR).

Οι Πάροχοι Μέσων Πληρωμών (NSPs) και οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) διαθέτουν μοντέλα POS, για τα οποία έχουν υποβάλει Δήλωση Συμμόρφωσης για την διασύνδεση με τα Ταμειακά Συστήματα.

Τέλος, οι διαθέσιμες All in One λύσεις, έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν ως POS και ως Ταμειακό Σύστημα και είναι συμβατές με τις απαιτήσεις της διασύνδεσης POS – Ταμειακών Συστημάτων.