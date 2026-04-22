Συνταξιούχοι: Από 250 σε 300 ευρώ η ενίσχυση, διευρύνονται οι δικαιούχοι

Αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης για τους συνταξιούχους ανακοίνωσε σήμερα (22.4.2026) και εξειδίκευσε το ΥΠΟΙΚ, με το ποσό να ανεβαίνει από τα 250 στα 300 ευρώ καθαρά και το μέτρο να αποκτά πιο μόνιμα χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την συνέντευξη Τύπου, η παρέμβαση δεν περιορίζεται μόνο στην αύξηση του ποσού. Το μετρό προβλέπει σημαντική διεύρυνση των δικαιούχων, με περισσότερους από 420.000 νέους συνταξιούχους να μπαίνουν στην περίμετρο ενίσχυσης και με κάλυψη που φτάνει στο 85% των άνω των 65 ετών.

Η στόχευση είναι να μειωθούν οι αποκλεισμοί που άφηναν εκτός χαμηλοσυνταξιούχους ή νοικοκυριά που βρίσκονταν οριακά πάνω από τα προηγούμενα όρια.

Αξιοποιώντας το υπερπλεόνασμα η κυβέρνηση επιχειρεί να μετατρέψει μια προϋπάρχουσα ενίσχυση με πιο περιορισμένο αποτύπωμα σε παρέμβαση με ευρύτερη κοινωνική εμβέλεια, στηρίζοντας τους συνταξιούχους αλλά και την αγορά μέσω της κατανάλωσης.

Χρηστικά
