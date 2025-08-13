Τα πέντε μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου 2025

Η έγκριση μέτρων στήριξης για τις πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές, που εκδηλώθηκαν σε όλη τη χώρα από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα, ήταν το αντικείμενο έκτακτης σύσκεψης της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, που πραγματοποιήθηκε, μέσω τηλεδιάσκεψης, σήμερα (13.8.2025) υπό την προεδρία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιου για θέματα αποκατάστασης φυσικών καταστροφών και κρατικής αρωγής, Κωνσταντίνου Κατσαφάδου.

Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και τις προηγούμενες αποφάσεις της, όπως και τις εισηγήσεις για τις πυρκαγιές των προηγούμενων ετών (2023, 2024), αποφάσισε τη λήψη πέντε σημαντικών μέτρων στήριξης για τους πυρόπληκτους στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Κρήτης, Ιονίων Νήσων και Στερεάς Ελλάδας, από τις πυρκαγιές των μηνών Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2025.

Αναλυτικά τα πέντε μέτρα που αποφασίστηκαν είναι τα εξής:

1. Στεγαστική Συνδρομή

Χορήγηση στεγαστικής συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για την αποκατάσταση πληγέντων κτιρίων (επισκευή ή ανακατασκευή). Επιπλέον, προβλέπεται επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης για προσωρινή στέγαση μόνιμων κατοίκων, έως 500 ευρώ, ανάλογα με τις παραμέτρους.

2. Ενίσχυση για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής και επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών

Ενίσχυση Νοικοκυριών 600 ευρώ ανά νοικοκυριό για την κάλυψη πρώτων αναγκών, με προσαύξηση για πολύτεκνες οικογένειες και ΑμεΑ. Έως 6.000 ευρώ για αντικατάσταση ή επισκευή οικοσκευής της κύριας κατοικίας. Για δευτερεύουσα κατοικία, καταβάλλεται το 50% του ποσού. 4.500 ευρώ σε άτομα που υπέστησαν αναπηρία άνω του 67%, λόγω τραυματισμού από τις πυρκαγιές.

3. Κρατική Αρωγή σε Επιχειρήσεις και Αγροτικές Εκμεταλλεύσεις

Επιχορήγηση 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς, χωρίς την εφαρμογή κλιμακωτών ποσοστών , με ανώτατο όριο τα 500.000 ευρώ ανά δικαιούχο ή ανά υποκατάστημα (έως δύο). Η επιχορήγηση θα συμψηφίζεται με την πρώτη αρωγή. Επιπλέον, η ενεργοποίηση των διατάξεων για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις θα γίνει κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τον ν. 4797/2021 και τον Κανονισμό ΚΟΕ.

4. Τριετής Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ

Για πληγείσες περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προβλέπεται απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για το έτος της καταστροφής και τα δύο επόμενα έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου κώδικα φορολογίας περιουσίας (ν. 5219/2025).

5. Χρηματοδότηση προς ΟΤΑ

Προβλέπεται δυνατότητα έκτακτης χρηματοδότησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την κάλυψη πρώτων αναγκών και αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές.

Η Επιτροπή επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της για την άμεση και ουσιαστική στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση των ζημιών, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς και τις τοπικές αρχές.