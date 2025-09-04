Χρηστικά

Τσιάρας: Αναγνώριση του έργου των κτηνιάτρων των Περιφερειών με επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Μηνιαία αποζημίωση 150 ευρώ
Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) -Β’ 4708/3.9.2025- οι κτηνίατροι που υπηρετούν στις Περιφέρειες της χώρας εντάσσονται, πλέον, στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Η ρύθμιση αφορά το προσωπικό του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων και ΔΕ Βοηθών Κτηνιάτρων που εργάζεται στις οργανικές μονάδες κτηνιατρικής των Περιφερειών (Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Διευθύνσεις Κτηνιατρικής, Διευθύνσεις Πρωτογενούς Τομέα κ.ά.). Οι δικαιούχοι κατατάσσονται στην κατηγορία α’ του επιδόματος, με μηνιαία αποζημίωση 150 ευρώ, ενώ η εφαρμογή ξεκινά αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2025.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας δήλωσε: «Η απόφαση αυτή αποτελεί την ουσιαστική αναγνώριση του έργου των κτηνιάτρων των Περιφερειών, οι οποίοι βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση ζωονόσων και την προστασία της δημόσιας υγείας. Οι απαιτητικές συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται καθιστούν δίκαιη και αναγκαία την ανταμοιβή της προσφοράς τους».

