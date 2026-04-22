Χρέη προς το Δημόσιο: Νέα ρύθμιση έως 72 δόσεις για οφειλές έως το 2023

Νέα ρύθμιση για παλιές οφειλές ανακοίνωσε σήμερα (22.4.2026) η κυβέρνηση με το υπουργείο Οικονομικών στην εξειδίκευση του μέτρου να προαναγγέλλει πλαίσιο έως 72 δόσεων για χρέη προς το Δημόσιο που ανάγονται έως το 2023.

Η ρύθμιση, όπως παρουσιάστηκε, απευθύνεται σε πολύ ευρύ πεδίο οφειλετών, καθώς το οικονομικό επιτελείο εκτιμά ότι αφορά περίπου 1,5 εκατ. πολίτες και επιχειρήσεις. Πρόκειται για ένα από τα πιο μαζικά μέτρα του πακέτου, καθώς στοχεύει ακριβώς σε εκείνο το κομμάτι των φορολογικών και λοιπών χρεών που έχει μείνει πίσω και συνεχίζει να πιέζει τόσο νοικοκυριά όσο και επαγγελματίες.

Όπως αναλύθηκε κυβέρνηση θέλει να ανοίξει μία ακόμη οδό συμμόρφωσης χωρίς να πάει σε οριζόντιες διαγραφές οφειλών, επιτρέποντας την αποπληρωμή σε περισσότερες δόσεις, κρατώντας όμως τον βασικό κανόνα ότι οι παλιές εκκρεμότητες πρέπει να μπουν σε τροχιά πληρωμής.