Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε σήμερα τον εμπορικό του πόλεμο με την Κίνα καθώς η ένταση κλιμακώνεται και οι αγορές επεκτείνουν τις απώλειές τους, υποσχόμενος μια συμφωνία σύντομα με τον Κινέζο πρόεδρο παρόλο που ενισχύονται οι φόβοι για μια παρατεταμένη μάχη.

Σε μια σειρά από πρωινά tweets, ο Τραμπ επανέλαβε την ατζέντα του «Πρώτα η Αμερική» υπέρ των δασμών και κάλεσε τις αμερικανικές εταιρίες να τον στηρίξουν μεταφέροντας τις δραστηριότητές τους μακριά από την Κίνα.

«Όταν θα είναι κατάλληλος ο καιρός, θα συνάψουμε συμφωνία με την Κίνα», δήλωσε ο Τραμπ. «Όλα θα γίνουν, και πολύ γρηγορότερα απ’ ό,τι πιστεύει ο κόσμος!».

….of the tremendous ground we have lost to China on Trade since the ridiculous one sided formation of the WTO. It will all happen, and much faster than people think!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 14, 2019