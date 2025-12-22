Θα μας συνετίσουν οι κάμερες στους δρόμους;

Οι εκατοντάδες παραβάσεις μόλις σε λίγες ημέρες από την πιλοτική τοποθέτηση των νέων, «έξυπνων», καμερών της Τροχαίας στους δρόμους, καταδεικνύουν το μέγεθος της παραβατικότητας των Ελλήνων οδηγών.

Ο νέος, πιο αυστηρός Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, που ήδη εφαρμόζεται, προφανώς έχει αποτρεπτικό χαρακτήρα, όμως τα πρόστιμα υποδηλώνουν και την κατασταλτική του πλευρά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πάντως, δεν γίνεται αλλιώς, διότι με συστάσεις δεν βγάζεις άκρη.

Οι νέες κάμερες καταγράφουν από την υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, τη χρήση του κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση και τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους, έως και την παραβίαση κόκκινου σηματοδότη. Κι έρχονται και άλλες παραβάσεις, ακόμα και για την οδήγηση σε λεωφορειολωρίδες.

Ο Έλληνας οδηγός πρέπει να αλλάξει νοοτροπία, αυτό είναι δεδομένο. Διότι όποιος έχει οδηγήσει στο εξωτερικό -παρόλο που κι εκεί σημειώνονται παραβάσεις- αντιλαμβάνεται το μέγεθος της διαφοράς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οδηγούσα στο κέντρο της Φρανκφούρτης και μόλις για 5 χλμ./ώρα παραπάνω, δηλαδή με 35 χλμ./ώρα, έλαβα κλήση, μετά από καιρό και κόστιζε πολλαπλάσια να την πληρώσω από την Ελλάδα, οπότε είπα σε συγγενικό μου πρόσωπο να την πληρώσει εκεί. Ούτε ένσταση, ούτε τίποτα, διότι τι θα έπρεπε να πω; Ότι βιαζόμουν, ότι ήμουν αφηρημένος ή ότι δεν ήξερα το όριο ταχύτητας στην πόλη; Δικαιολογίες που δεν είναι βάσιμες.

Στο εξωτερικό δε διανοείσαι να μπεις σε λεωφορειολωρίδα, να οδηγείς με το τηλέφωνο στο χέρι ή να περνάς το STOP. Άσε που με το που σε βλέπουν οι οδηγοί ότι πας να περάσεις τον δρόμο πεζός -εννοείται από διάβαση- αμέσως σταματούν για να περάσεις, ενώ στην Ελλάδα πατούν γκάζι να περάσουν πρώτοι. Μόνο στο αεροδρόμιο της Αθήνας, όπου υπάρχει μεγάλη αστυνόμευση, ως δια μαγείας, όλοι σταματούν!

Δηλαδή, τι χρειαζόμαστε; Έναν αστυνόμο από πίσω μας, σε κάθε μας κίνηση, ώστε να μην γίνουμε παραβάτες; Όχι, βέβαια, και δεν γίνεται αυτό για προφανείς λόγους.

Οι απώλειες ανθρώπινων ζωών και ειδικά νέων σε ηλικία, και τα αλλεπάλληλα φαινόμενα παραβατικότητας σε διάφορους τομείς, οδηγούν, κατά συνέπεια, σε τέτοιες λύσεις, όπως με τις περισσότερες κάμερες, μήπως και αλλάξουμε οδηγική συμπεριφορά. Μήπως σκεφτούμε ότι και 10 λεπτά παραπάνω οδήγησης, δεν θα μας κάνει κακό.

Πάντως, ενώ ο Έλληνας οδηγός οφείλει να γίνει καλύτερος, άλλο τόσο το κράτος πρέπει να γίνει καλύτερο αναβαθμίζοντας τις υποδομές, ξεκινώντας από την κατάσταση των δρόμων στις πόλεις και ειδικά στην περιφέρεια όπου η άσφαλτος είναι σουρωτήρι από τις τρύπες.

Σε μια χώρα όπου το κράτος δείχνει ότι σέβεται τον πολίτη, ότι αξιοποιεί με τον βέλτιστο τρόπο τα χρήματά του ως φορολογούμενου, ότι έχει υψηλό επίπεδο δημόσιων συγκοινωνιών, παιδείας, υγείας, τότε και ο πολίτης γίνεται καλύτερος.

Αυτά οφείλουμε να τα επισημαίνουμε, χωρίς να αναιρούμε το γεγονός ότι πρέπει σε κάθε περίπτωση να τηρούμε τον ΚΟΚ, για να επιστρέψω στο θέμα με την οδική ασφάλεια.