Trump Baby: Το γιγάντιο μπαλόνι του οργισμένου Ντόναλντ Τραμπ είναι το νέο απόκτημα του Museum of London (pics, vids)

Το Museum of London απέκτησε το «Trump Baby», τον φουσκωτό Ντόναλντ Τραμπ, μωρό που φοράει πάνα, κάνει γκριμάτσα και κουνάει το κινητό του, το οποίο πέταξε πάνω από την Parliament Square της βρετανικής πρωτεύουσας με αφορμή την επίσημη επίσκεψη του Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το πελώριο μπαλόνι έγινε, στη συνέχεια, έμβλημα σε διαδηλώσεις, σε όλον τον κόσμο, διαμαρτυρίας κατά του 45ου Προέδρου των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με δήλωση σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το Artnet News, το Museum of London εξέφρασε για πρώτη φορά ενδιαφέρον να αποκτήσει το «Trump Baby» πριν δύο χρόνια. Δηλώνει ότι θα το εντάξει στη συλλογή του από αναμνηστικά διαδηλώσεων και πιθανότατα θα το εκθέσει στη μελλοντική καινούργια στέγη του στο West Smithfield.

