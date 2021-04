Συναγερμός στην Αγγλία για την εξαφάνιση του Ντάριους. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, κάποιοι έκλεψαν «το μεγαλύτερο κουνέλι στον κόσμο»!

Πράγματι, η αστυνομία στην Αγγλία απευθύνει έκκληση για πληροφορίες μετά την κλοπή του «μεγαλύτερου κουνελιού στον κόσμο», το οποίο έχει καταχωριστεί στο βιβλίο καταγραφής παγκόσμιων ρεκόρ Γκίνες.

Η ιδιοκτήτρια του Ντάριους ανακοίνωσε ότι προσφέρει αποζημίωση σε όποιον το βρει και της το φέρει πίσω.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Ντάριους, ένα κουνέλι 1,29 μέτρων του είδους «γίγαντας της Φλάνδρας», εκλάπη από τον περιφραγμένο χώρο στον οποίο βρισκόταν στον κήπο των ανθρώπων που το φροντίζουν στο Στόλτον, στο Γούστεσερ, τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής (11.04.2021).

Η ιδιοκτήτριά του, Ανέτ Έντουαρντς, υποσχέθηκε σε μήνυμά της στο Twitter να δώσει αποζημίωση 1.000 στερλινών (1.156 ευρώ) σε όποιον το βρει και το επιστρέψει, διευκρινίζοντας ότι το κουνέλι της είναι 11 ετών και άρα είναι υπερβολικά μεγάλο σε ηλικία για αναπαραγωγικούς σκοπούς, σύμφωνα με τον βρετανικό Τύπο.

I saw this from 2018 and this must be a new 5 year old Darius who’s apparently the the longest rabbit with larger progeny! She breeds them! qv. https://t.co/SSBnOyyGuG