Έναν αναπάντεχο «πελάτη» είχε ένας κινηματογράφος στην Αλάσκα την περασμένη Τετάρτη (19.4.2023) καθώς μπήκε μέσα μια άλκη και έφαγε λίγα ποπ κορν από το μπαρ. Ωστόσο, δεν είδε κάποια… ταινία και έτσι αποχώρησε αμέριμνα από τον χώρο.

Η επίσκεψη της άλκης (γνωστή και ως αμερικανική έλαφος, moose στα αγγλικά) έγινε στον κινηματογράφο Kenai Cinemas της Αλάσκα και οι κάμερες παρακολούθησης κατέγραψαν τις κινήσεις της. Το ζώο απόλαυσε μερικά ποπ κορν και έφυγε.

Όπως αναφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ και μεταδίδει το Reuters, η άλκη μπήκε το βράδυ στον κινηματογράφο και έμεινε για λίγα λεπτά εκεί ενώ έφαγε και από τα σκουπίδια.

Kenai Cinemas in Alaska had an unusual visitor for its evening show. Footage shows a moose wandering into the theater and munching on popcorn before leaving the scene pic.twitter.com/94Glx0qOW8