Η αγορά ακινήτων στο Χονγκ Κονγκ έσπασε ακόμα ένα ρεκόρ. Μετά τα διαμερίσματα σειρά πήραν και… οι θέσεις πάρκινγκ.

Διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν ότι μια θέση πάρκινγκ πωλήθηκε για το αστρονομικό ποσό των 1,3 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ (10,2 εκατ. δολαρίων Χονγκ Κονγκ). Πρόκειται για την υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα.

Η «χρυσή» αυτή θέση… parking (!) – σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ – πωλήθηκε από την Wharf Holdings Ltd και τον όμιλο Nan Fung Group και βρίσκεται στο συγκρότημα πολυτελών διαμερισμάτων Mount Nicholson. Το εν λόγω συγκρότημα βρίσκεται στην περιοχή The Peak, μια ιδιαίτερα ακριβή περιοχή με θέα σε ολόκληρη την πόλη του Χονγκ Κονγκ. ΄Σύμφωνα μάλιστα με το Bloomberg, ένα σπίτι στο The Peak τον προηγούμενο Μάιο είχε νοικιαστεί στην τιμή των 210.000 δολαρίων ΗΠΑ (1,6 εκατομμυρίων δολαρίων Χονγκ Κονγκ)… τον μήνα.

Το Χονγκ Κονγκ είναι τόσο πυκνοκατοικημένο που η εύρεση διαμερίσματος ή χώρου πάρκινγκ μπορεί να καταλήξει σε εξωφρενικές αγοροπωλησίες. Προ διετίας ένα νεόδμητο διαμέρισμα 313 τ.μ. είχε πουληθεί έναντι 49 εκατ. ευρώ, δηλαδή στην τιμή-ρεκόρ των 156.000 ευρώ ανά τ.μ..

Hong Kong sets $1.3m parking space price record https://t.co/Zr5Xev01dk June 4, 2021

Με πληροφορίες από Bloomberg και BBC