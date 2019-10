Το συγκεκριμένο ασανσέρ έχει ύψος 326 μέτρα και είναι στο Bailong της Κίνας. Είναι το ψηλότερο εξωτερικό ασανσέρ στον κόσμο και βρίσκεται στην επαρχία Χουνάν. Το ρίσκο που παίρνει κανείς αν μπει σε αυτό το ασανσέρ είναι πολλές φορές να μην δει τίποτα απολύτως αφού η περιοχή έχει πολύ συχνά πυκνή ομίχλη που καλύπτει τα πάντα και φυσικά την θέα από το συγκεκριμένο ασανσέρ που ανεβοκατεβαίνει και με μεγάλη ταχύτητα.

Enjoy a magnificent vertical view of the world’s highest outdoor sightseeing elevator in #Zhangjiajie, C China’s Hunan. pic.twitter.com/2q9dagxdv8

— People's Daily, China (@PDChina) October 22, 2019