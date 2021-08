Ο Doug Simmons και η Dedra McGee από τις ΗΠΑ αποφάσισαν να παντρευτούν, αλλά κάποιοι τελικά δεν τους τίμησαν με την παρουσία τους. Το νιόπαντρο ζευγάρι λοιπόν έστειλε στους καλεσμένους που δεν εμφανίστηκαν στον γάμο… τον λογαριασμό.

Σύμφωνα με τη New York Post, το ζευγάρι από το Σικάγο παντρεύτηκε σε ένα πολυτελές resort στη Τζαμάικα, το Royalton Negril Resort & Spa. Το «κεφάλι» πήγε για αυτόν γάμο – σύμφωνα με τον λογαριασμό που εστάλη στους καλεσμένους – 240 δολάρια και το «ραβασάκι» αφορούσε όσους είχαν επιβεβαιώσει την παρουσία τους στον γάμο, αλλά αποφάσισαν να μην… εμφανιστούν.

Newlyweds send $240 bill to guests who were no-shows for their wedding https://t.co/VhCOTjlG1z pic.twitter.com/FxhXE0NkZl