Έβρεξε ψάρια στο Ιράν; Το βίντεο που κάνει το γύρο του κόσμου

Ένα περίεργο φαινόμενο καταγράφηκε στην πόλη Yasuj του Ιράν με ψάρια να πέφτουν από τον ουρανό.

Το βίντεο από την «βροχή ψαριών» έχει γίνει ήδη viral με τα ψάρια να πέφτουν από τον ουρανό ανάμεσα σε αυτοκίνητα που περνούν. Μάλιστα, ο άνδρας, ο οποίος κινηματογραφεί τη «βροχή των ψαριών», χοροπηδάει και φωνάζει από χαρά.

Πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι είναι ψεύτικο, θυμίζοντας ένα άλλο βίντεο που έδειχνε μελιτζάνες να πέφτουν από τον ουρανό στην Τεχεράνη το 2020. Τότε οι ιρανικές αρχές είχαν συλλάβει πέντε άτομα για διασπορά ψευδών ειδήσεων.

Το φαινόμενο πάντως έχει καταγραφεί και στο παρελθόν και σύμφωνα με τους επιστήμονες η «βροχή ψαριών» προκαλείται από ανεμοστρόβιλους. Όταν ένας ανεμοστρόβιλος διασχίζει τη θάλασσα ή τον ωκεανό, «μαζεύει» ψάρια, βατράχια, χελώνες και καβούρια. Αυτά τα πλάσματα κινούνται μαζί με τον ανεμοστρόβιλο και στη συνέχεια παραμένουν στον ουρανό μέχρι να μειωθεί η ταχύτητα του ανέμου.

#SevereWeather

Surprising rain of fish in #Yasuj, Iran.



The inhabitants of this city were surprised by the strange event. It is believed that a sea chute sucked in a large number of fish, which fell into the streets shortly after. pic.twitter.com/y2PyzfYDjh