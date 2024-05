Άνδρας ή Αρκούδα: Η viral ερώτηση στα social media με την απρόσμενη απάντηση

Η ερώτηση, που απευθύνεται στις γυναίκες, φαίνεται απλή: Θα προτιμούσατε να βρεθείτε μόνη στο δάσος με έναν άνδρα ή με μια αρκούδα;

Άλλη μια μέρα, άλλο ένα υποθετικό σενάριο- άνδρας ή αρκούδα- που διχάζει τους χρήστες στα social media. Ωστόσο, αυτός ο πολιτιστικός διάλογος φαίνεται πως έχει… κοφτερά δόντια.

Αν και δεν υπάρχει ομόφωνη απάντηση, ένας μεγάλος αριθμός γυναικών στο TikTok, το Instagram και το X ξεκάθαρα απαντούν ότι θα προτιμούσαν την αρκούδα. Αυτό έχει προκαλέσει θυμό σε ορισμένους άνδρες στο διαδίκτυο, αλλά περισσότερο από αυτό, έχει μετατραπεί σε μια πολύτιμη συζήτηση για τη βία κατά των γυναικών και για το πώς ο κίνδυνος δεν παίρνει πάντα τη μορφή ενός άγριου ζώου που περιφέρεται.

Σε ένα βίντεο του TikTok, το οποίο έχει προβληθεί περισσότερες από 16,7 εκατομμύρια φορές, ένας χρήστης ρωτά οκτώ γυναίκες στο δρόμο αν θα προτιμούσαν να χαθούν σε ένα δάσος με έναν άνδρα ή μια αρκούδα. Οι επτά από τις οκτώ απαντούν, χωρίς δισταγμό, το δεύτερο.

Υπάρχουν αμέτρητες παραλλαγές αυτού του βίντεο, με την ερώτηση να γίνεται μεταξύ ομάδων φίλων, σε μέλη της οικογένειας και συντρόφους και σε αγνώστους στο δρόμο. Στην ερώτηση γιατί θα διάλεγαν την αρκούδα, όλες οι γυναίκες επαναλαμβάνουν την ίδια απάντηση: Με μια αρκούδα, ξέρουν ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Ξέρουν, τουλάχιστον θεωρητικά, πώς να επιβιώσουν από τη συνάντηση.

Τα σχόλια που συνοδεύουν το παραπάνω βίντεο είναι ενδεικτικά:

“Ξέρετε τι να περιμένετε από μια αρκούδα”.

“Απόλυτα μια αρκούδα, οι άνθρωποι είναι ικανοί για τα χειρότερα”.

“Αρκούδα, γιατί αν μου επιτεθεί μια αρκούδα οι άνθρωποι θα με πιστέψουν”.

Είναι αδύνατο να βγει ένα σαφές συμπέρασμα για το αν ένας συγκεκριμένος άνθρωπος θα ήταν πιο επικίνδυνος από μια συγκεκριμένη αρκούδα, ειδικά από τη στιγμή που όλοι μας περνάμε πολύ περισσότερο χρόνο από την καθημερινή μας ύπαρξη κοντά σε ανθρώπους από ό,τι σε άγρια ζώα.

Το νόημα αυτής της καθαρά υποθετικής άσκησης δεν έχει καμία σχέση με τις δεξιότητες επιβίωσης ή με το να μπορείς να ξεχωρίσεις μια μαύρη αρκούδα από μια καφέ αρκούδα.

“Το γεγονός ότι οι γυναίκες εξετάζουν ακόμη και υποθετικές ερωτήσεις για άντρα/αρκούδα σημαίνει ότι έχουμε αποτύχει εντελώς να δημιουργήσουμε μια ασφαλή κοινωνία”, έγραψε ένας χρήστης στο X.

The fact that women would even consider hypothetical man/bear questions means we have utterly failed to create a safe society. (Read that again if you need to.) Because men commit 80% of violent assaults against women, girls, non-binary folks, and other men, this is on men to fix https://t.co/9S75rjJ9Yx