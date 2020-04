Φλίνστοουνς, η σειρά των κινούμενων σχεδίων που σάρωσε σε τηλεθέαση σε όποια χώρα προβλήθηκε. Ποιος εμπνεύστηκε το περίφημο “ντάμπα ντάμπα ντου”.

Οι Φλίνστοουνς είναι αμερικανική σειρά κινουμένων σχεδίων σε παραγωγή των William Hanna και Joseph Barbera για το κανάλι ABC. Η σειρά λαμβάνει χώρα σε ένα σκηνικό της Εποχής του Λίθου και περιγράφει τις ζωές των βασικών χαρακτήρων, τους γείτονες της διπλανής πόρτας και τις οικογένειές τους. Αρχικά μεταδόθηκε από τις 30 Σεπτεμβρίου 1960 έως την 1η Απριλίου 1966 στην ζώνη prime time και αποτελεί το πρώτο παράδειγμα τηλεοπτικής σειράς που προβλήθηκε σε τέτοια ώρα.

Οι Φλίνστοουνς αποτέλεσαν την πιο οικονομικά επιτυχημένη παραγωγή επί τρεις δεκαετίες μέχρι που το Τhe Simpsons έκανε πρεμιέρα κάποιες δεκαετίες αργότερα. Το 2013 το The Flinstones κατετάγη στην δεύτερη θέση ως το πιο επιτυχημένο κινούμενο σχέδιο για την τηλεόραση όλων των εποχών (μετά το The Simpsons).

Στην Ελλάδα προβλήθηκε από το MEGA. Ακολούθησαν αρκετές σειρές (όπως “The Pebbles and Bamm-Bamm Show” και “The Flintstone Kids”) και σπέσιαλ επεισόδια με πρωταγωνιστές τους Flintstones, καθώς και ταινίες με αληθινούς ηθοποιούς, όπως The Flintstones (1994), The Flintstones in Viva Rock Vegas (2000) και The Flintstones 3 (2009).

Μια από τις χαρακτηριστικές φράσεις των χαρακτήρων ήταν το «Γιάμπα-ντάμπα-ντου», το οποίο εμπνεύστηκε ο ηθοποιός που έκανε τη φωνή του Φρεντ Φλίνστoουν από ένα διαφημιστικό για κρέμα μαλλιών που έπαιζε στην αμερικανική τηλεόραση….

Σκηνές από το πρώτο πιλοτικό επεισόδιο (1959)

Στη σειρά παρακολουθούμε τις περιπέτειες του Φρεντ Φλίνστοουν ενός οξύθυμου αλλά και καλόκαρδου εργάτη ο οποίος ζει στην πόλη Bedrock την παλαιολιθική εποχή. Ο Φρεντ είναι παντρεμένος με τη Βίλμα και γείτονές τους είναι ο Μπάρνεϋ και η Μπέτυ Ραμπλ οι οποίοι είναι και οι καλύτεροί τους φίλοι. Κατά τη διάρκεια της σειράς οι δύο οικογένειες μεγαλώνουν καθώς η Βίλμα φέρνει στον κόσμο της κόρη τους Σταλίτσα (Πεμπλς) και οι Ραμπλς υιοθετούν το μικρό Μπαμ-Μπαμ.

Τα πρώτα 61 επεισόδια ήταν ασπρόμαυρα, ενώ το 1962 κυκλοφόρησαν τα έγχρωμα επεισόδια. Ήταν και η μακροβιότερη σειρά κινουμένων σχεδίων που προβαλλόταν βράδυ και έκανε τεράστια επιτυχία. Το ρεκόρ αυτό, έσπασε περίπου 30 χρόνια αργότερα, η διάσημη πλέον οικογένεια Σίμπσον.