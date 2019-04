Το μωρό ήταν ιδιαίτερα ανήσυχο κατά την διάρκεια της απογείωσης και η μαμά του δεν μπορούσε να το ηρεμήσει. Τότε, με την άδεια της μητέρας, το πήρε αγκαλιά η αεροσυνοδός η οποία με το ένα χέρι κρατούσε αγκαλιά τη μικρή και με το άλλο έκανε τις δουλειές που έπρεπε να γίνουν λίγο πριν απογειωθεί το αεροπλάνο. Η μικρή μπέμπα φαινόταν να απολαμβάνει την όλη κατάσταση και μάλιστα όπως θα δείτε στο βίντεο χαιρετούσε τους επιβάτες του αεροπλάνου με ένα μεγάλο χαμόγελο και τους έστελνε φιλιά.

BABY ON BOARD: An infant got restless aboard a plane—so a flight attendant offered to hold the little girl while completing her pre-flight preparation. The adorable kid is seen blowing kisses to passengers as they walk up the aisle. https://t.co/LeqqU9f4Wv pic.twitter.com/sz4xuIERTd

— ABC News (@ABC) April 12, 2019