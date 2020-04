Είναι από τα πιο απολαυστικά βίντεο που μπορεί κανείς να χαζέψει. Το τράβηξε τυχαία μια γυναίκα στην Φιλαδέλφεια όταν είδε τα δυο σκυλιά της να κοιτάζουν ανήσυχα έξω από το παράθυρο.

Εκεί, τι να δει! Μια μαρμότα με ένα κομμάτι πίτσα στα χέρια να το απολαμβάνει και να κοιτάζει στα μάτια τους δυο σκυλάκους που μόνο να βλέπουν μπορούσαν… Και το μαρτύριο ήταν μεγάλο αφού όλο το σκηνικό κράτησε μια ολόκληρη ώρα.

Move over, pizza rat. 🍕 A Philadelphia woman found a groundhog outside of her home munching on a piece of pizza for over an hour, completely unfazed by her two dogs. https://t.co/gEmBJydTQ4 pic.twitter.com/T0730yXPbt