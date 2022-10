Ένα διαφορετικό πάρτι με στόχο να σπάσουν το προηγούμενο ρεκόρ γκίνες διοργανώθηκε στην Ιαπωνία για όλους τους ανθρώπους με το ονοματεπώνυμο Χιρόκαζου Τανάκα.

Πρόκειται για το πιο συνηθισμένο ονοματεπώνυμο στην Ιαπωνία και οι 178 Χιρόκαζου Τανάκα συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί για να καταρρίψουν το ρεκόρ γκίνες που κατείχαν μέχρι τότε οι 164 με το ονοματεπώνυμο Μάρθα Στιούαρτ.

Από τον 3χρονο Χιρόκαζου Τανάκα μέχρι τον 80χρονο Χιρόκαζου Τανάκα έως τον Χιρόκαζου Τανάκα από το Ανόι, όλοι φορούσαν το ίδιο μπλουζάκι με το όνομά τους και κάθισαν σε ένα κατάμεστο θέατρο για 5 λεπτά, όπως προβλέπουν οι κανόνες των βραβείων Γκίνες. Τότε, ένας αξιωματούχος της επιτροπής των βραβείων επισημοποίησε το νέο ρεκόρ.

«Δεν θα περίμενα ποτέ να καταρρίψουμε ένα τόσο γελοίο ρεκόρ», είπε ο Χιρόκαζου Τανάκα, 53 ετών, ο διοργανωτής αυτής της συγκέντρωσης, που κατάφερε μετά από χρόνια προσπάθειας και δύο αποτυχίες.

Για να ξεχωρίζουν μεταξύ τους οι 178 Χιρόκαζου Τανάκα, σε καθέναν τους δόθηκε ένα ψευδώνυμο εμπνευσμένο από τα χόμπι, το επάγγελμα ή το αγαπημένο τους φαγητό. Έτσι υπήρχε ο Χιρόκαζου Τανάκα «γυαλιά ηλίου», ο Χιρόκαζου Τανάκα «τσίχλα» και ο Χιρόκαζου Τανάκα «τρίαθλο», και ο ιδρυτής.

