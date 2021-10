Πολύ κακή κατάληξη είχε η φωτογράφιση ενός γάμου στις ΗΠΑ αφού οι νεόνυμφοι έμειναν τελικά χωρίς φωτογραφίες από την ξεχωριστή αυτή η μέρα της ζωής του. Ο λόγος – σύμφωνα με την Daily Mail – ήταν ότι διαπληκτίστηκαν με την φωτογράφο, η οποία ήταν και η φίλη τους.

Η φωτογράφος, όπως εξήγησε και η ίδια σε ανάρτησή της στο Reddit, δεν είναι επαγγελματίας και ασχολείται κυρίως με τον καλλωπισμό σκύλων. Ωστόσο, για να εξυπηρετήσει έναν φίλο της που παντρεύτηκε, αποφάσισε να κάνει την φωτογράφο στον γάμο του, αλλά όπως φάνηκε βγήκε σε όλους ξινό.

Το ζευγάρι την πλήρωσε με το ποσό των 250 δολαρίων, αυτό είχαν άλλωστε συμφωνήσει. Αρνήθηκαν όμως να της δώσουν… φαγητό και νερό και δεν την άφησαν να κάνει διάλειμμα. Η ίδια τότε, σύμφωνα με την Daily Mail, πέρασε στην αντεπίθεση και να διαγράψει όλες τις φωτογραφίες από τον γάμο.

Η αντίδρασή της πάντως είχε διχάζει τους χρήστες των social media, άλλοι παίρνουν σαφώς το μέρος της και άλλοι δεν εγκρίνουν το γεγονός ότι έσβησε τις φωτογραφίες των νεονύμφων.

Wedding photographer DELETES snaps after being denied food or water https://t.co/4eMbrukmrt