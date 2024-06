Ισπανία: Καπετάνιος έχασε τον έλεγχο του σκάφους, «καβάλησε» αμμόλοφο και έγινε viral

Καπετάνιος έβγαλε σκάφος στην στεριά και έγινε viral! Το παράδοξο συμβάν σημειώθηκε στην Ισπανία στην περιοχή Φορμεντέρα.

Τον γύρο των social media κάνουν πλάνα από σκάφος αναψυχής, το οποίο λόγω λανθασμένων χειρισμών του καπετάνιου του, κατέληξε έξω από τη θάλασσα σε έναν αμμόλοφο στη Φορμεντέρα της Ισπανίας.

Εκτός από τους κακούς χειρισμούς, μάλλον υπήρχε και κάποια βλάβη στο σύστημα πλοήγησης, για να… λοξοδρομήσει τόσο η θαλαμηγός που δεν είναι και φθηνή.

Το μήκους 17 μέτρων sport yacht Pershing, κοστολογείται στις 300.000 λίρες!

Το απίστευτο περιστατικό έγινε στις 22 Ιουνίου και σίγουρα θα μείνει για καιρό στη μνήμη όσων ήταν μπροστά.

The sky boat of #formentera



A Spanish registered yacht reported to be driven by an unlicensed skipper ended up on S’Espalmador beach over the weekend #SEspalmador pic.twitter.com/YMDiRHud7Q