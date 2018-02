Ήθελε να υιοθετήσει ένα πίτμπουλ όμως αυτό δεν πήγαινε πουθενά χωρίς τον καλύτερο του φίλο

Ο Merrill και ο Taco δεν πάνε πουθενά χωριστά! Έτσι, υιοθετήθηκαν μαζί και πλέον απολαμβάνουν και οι δύο την στοργή και την αγάπη μιας οικογένειας.

Ο Merrill είναι ένα τρίχρονο πίτμπουλ που απολαμβάνει την παρέα του Taco, ένα οχτάχρονο chihuahua που δεν πάει πουθενά χωρίς τον καλύτερό του φίλο.

Γνωρίστηκαν στο κέντρο φιλοξενίας αδέσποτων ζώων, Rocket Dog Rescue και από τότε είναι αχώριστοι. «Όταν ήταν απαραίτητο να χωριστούν για λίγο, και τα δύο έκλαιγαν και έλειπαν το ένα στο άλλο! Ήταν φοβερό, δεν είχαμε ξαναδεί στο καταφύγιό μας μια φιλία τόσο δυνατή όσο η δικιά τους», δηλώνει εθελοντής του κέντρου φιλοξενίας.

Όταν ένας επισκέπτης ήρθε στο Rocket Dog Rescue και ερωτεύτηκε τον Merrill, ήθελε να τον υιοθετήσει. Όταν λοιπόν ήρθε να τον πάρει, εκείνο αποχωρίστηκε από τον Taco και αμέσως άρχισαν και οι δύο να κλαίνε. Έτσι, ο ιδιοκτήτης του Merrill είχε μόνο μία λύση: Να υιοθετήσει και τον Taco.

Μαζί πλέον οι δύο κολλητοί φίλοι απολαμβάνουν την στοργή και την αγάπη της κοινής οικογένειάς τους.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή βίντεο: Did You Know?