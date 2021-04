Ύστερα από τέσσερις ώρες οργασμού, αναγκάστηκε να πάει στο νοσοκομείο και να ζητήσει βοήθεια…

Η Λιζ άρχισε να πανικοβάλλεται όταν είχε περάσει μιάμιση ώρα από τη στιγμή που έκανε σεξ με τον σύντροφο της, Έρικ, αλλά ο οργασμός της δεν σταματούσε. Όπως ανέφερε η ίδια στο “TLC’s Sex Sent Me To The ER”, αρχικά δοκίμασε να πιει ένα μεγάλο ποτήρι κόκκινο κρασί. Αργότερα πήρε αντιισταμινικά, αλλά δεν έκαναν τίποτα. “Πήρα το αφεντικό μου και του είπα ότι δεν μπορούσα να πάω στη δουλειά γιατί ήμουν άρρωστη. Τηλεφώνησα σε γιατρούς κάθε ειδικότητας, ζητώντας βοήθεια”.

Τελικά, ο Έρικ την έπεισε να πάνε στο νοσοκομείο. Οι γιατροί ετοιμάζονταν να της δώσουν ηρεμιστικά, αλλά τελικά ο οργασμός σταμάτησε ύστερα από περισσότερες από τέσσερις ώρες. Ωστόσο, ξανασυνέβη…

“Έφτασα στο σημείο να το παθαίνω βλέποντας τηλεόραση, ή περπατώντας στο δρόμο. Είχα μέχρι και 12 οργασμούς σε μία μέρα”.

H Λιζ ακολουθεί πλέον φαρμακευτική αγωγή, που τη βοήθησε να μειωθούν τα περιστατικά σε περίπου μία φορά το μήνα.