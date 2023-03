Αντιμέτωποι με ένα απίστευτο περιστατικό ήρθαν οι γιατροί στις ΗΠΑ, καθώς κλήθηκαν να εξετάσουν μια γυναίκα που κυοφορούσε ένα νεκρό έμβρυο επί 9 χρόνια. Η γυναίκα, μάλιστα, δεν κατάφερε να επιβιώσει.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Sun, η γυναίκα πρόσφυγας από το Κονγκό έφτασε στις ΗΠΑ πριν λίγα χρόνια και πήγε στο νοσοκομείο με κράμπες στο στομάχι, δυσκολίες στην πέψη και στομαχικές διαταραχές. Στο νοσοκομείο η γυναίκα υπεβλήθη σε υπερηχογράφημα, όπου εντοπίστηκε ένα έμβρυο 28 εβδομάδων, το οποίο είχε μετατραπεί σε λίθινη μάζα, είχε σφηνώσει στο κάτω μέρος της κοιλιάς της και πίεζε το έντερό της.

Ωστόσο, η ίδια αρνήθηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Όπως είπε η γυναίκα, όταν κατάλαβε πριν από 9 χρόνια ότι είχε χάσει το μωρό, γιατροί στον προσφυγικό καταυλισμό που ζούσε, την κατηγόρησαν ότι σκότωσε το μωρό της, ότι κάνει μάγια και ότι παίρνει ναρκωτικά.

Woman dies after rare ‘stone baby’ left inside her for 9 years https://t.co/6FrpZyK8rm — SunHealth (@TheSunHealth) March 9, 2023

Αυτό της δημιούργησε έκτοτε μια φοβία απέναντι στους γιατρούς και αρνούνταν οποιαδήποτε θεραπεία.

Η στάση της αυτή στάθηκε μοιραία για τη ζωή της, αφού η γυναίκα 14 μήνες μετά τη διάγνωσή της σε νοσοκομείο των ΗΠΑ από υποσιτισμό. Το έμβρυο είχε μπλοκάρει το έντερό της.

Όπως αναφέρει η Sun, η γυναίκα έπασχε από λιθοπεδίο, ενώ μελέτη που δημοσιεύτηκε το 1996 στο Journal of the Royal Society of Medicine αναφέρει πως έχουν καταγραφεί μόνο 290 περιστατικά παγκοσμίως.