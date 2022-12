Η νεαρή μαμά και τα εννιάδυμα μωρά της, πέντε κορίτσια και τέσσερα αγόρια, τα οποία γεννήθηκαν στο Μαρόκο τον Μάιο του 2021, επέστρεψαν σήμερα στο Μπαμακό του Μάλι και χαίρουν άκρας υγείας, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Χαρά και ικανοποίηση που τους βλέπουμε σε καλή κατάσταση. Τα μωρά και η μαμά είναι καλά και έφτασαν με ασφάλεια στο Μαλί. Το κράτος τήρησε τις υποσχέσεις του, δόξα τω Θεώ», είπε η υπουργός Υγείας Ντιεμινάτου Σανγκαρέ.

Λίγο νωρίτερα η υπουργός είχε αναρτήσει στη σελίδα της στο Facebook τις φωτογραφίες των εννιάδυμων και των γονιών τους.

The #world‘s record-breaking #nonuplets have celebrated their first birthday in #Morocco. They are “in perfect #health,” says their father.



