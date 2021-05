Τον γύρο των διεθνών ΜΜΕ κάνει η είδηση ότι μια 25χρονη γυναίκα από το Μαλί γέννησε την Τρίτη εννιάδυμα. Μάλιστα, η Χαλμιά Σισέ έφερε στον κόσμο δύο παραπάνω παιδάκια από όσα είχαν εντοπίσει οι γιατροί μέσα στη μήτρα της.

Η εγκυμοσύνη της Χαλμιά Σισέ, 25 ετών, συνάρπασε το κράτος της Δυτικής Αφρικής και προσέλκυσε την προσοχή των ηγετών της χώρας. Όταν οι γιατροί τον Μάρτιο δήλωσαν ότι η Σισέ χρειαζόταν ειδική φροντίδα, οι αρχές την έστειλαν στο Μαρόκο, όπου και γέννησε.

