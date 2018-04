Μάζευε κέρματα για 45 χρόνια – Δείτε πόσα συγκέντρωσε

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πόσα χρήματα θα μπορούσατε να μαζέψετε αν κάθε μέρα βάζατε σε έναν κουμπαρά κέρματα από τα ρέστα σας; Ο Botha Anders από την Λουιζιάνα κράταγε σε κουμπαρά κέρματα εδώ και 45 χρόνια…

Μέσα σε αυτές τις 4 δεκαετίες, ο Botha κατάφερε να γεμίσει 5 γαλόνια νερού με κέρματα. Όταν πια μεγάλωσε, αποφάσισε ότι ήρθε η στιγμή να πάει στην τράπεζα, να μετρήσει τα κέρματα που με κόπο είχε συλλέξει και να δει πόσα χρήματα κατάφερε να μαζέψει με αυτόν τον τρόπο.

«Μάζευα χρήματα από παντού. Είτε από ρέστα από τις αγορές μου είτε από τον δρόμο. Το ήξερα ότι η αξία των κερμάτων ήταν ελάχιστη όμως ήμουν πολύ διψασμένος και μάζευα από όπου μπορούσα ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή θα μαζευτεί ένα αξιόλογο ποσό! Για αυτό και είχα πολύ αφοσίωση και εγκράτεια ώστε να μην τα πειράξω ποτέ στα 45 αυτά χρόνια», δηλώνει ο ίδιος.

Πέντε ολόκληρες ώρες χρειάστηκαν οι υπάλληλοι της τράπεζας για να μετρήσουν τα κέρματα. Και το αποτέλεσμα; 5.136 δολάρια στην τσέπη του!

Δείτε το βίντεο:

Πηγή βίντεο: Did You Know ?