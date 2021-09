Για τον εορτασμό της 95ης επετείου του Winnie the Pooh η Disney ένωσε τις δυνάμεις της με την Airbnb για να χτίσει το σπίτι του πρωταγωνιστή, το οποίο διατίθεται προς ενοικίαση!

Το «Bearbnb» χτίστηκε στο Ανατολικό Σάσεξ, στο δάσος Άσνταουν που ενέπνευσε το «Δάσος των Εκατό Στρεμμάτων» στο οποίο κατοικεί ο Winnie the Poo στα βιβλία του συγγραφέα Α. Α. Μιλν.

Ο εικονογράφος του «Winnie the Pooh», Κιμ Ρέιμοντ έχει επιμεληθεί «Bearbnb».

«Εικονογραφώ τον “Winnie the Pooh” εδώ και 30 χρόνια και συνεχίζω να εμπνέομαι από την κλασική διακόσμηση του Ε. Χ. Σέπαρντ (εικονογράφου των πρώτων τεσσάρων βιβλίων) και τις πιο πρόσφατες ιστορίες της Disney» είπε ο καλλιτέχνης.

«Το Bearbnb είναι μια μοναδική εμπειρία που ζωντανεύει τη γοητεία του Pooh για τους θαυμαστές, ενώ τιμά τις αυθεντικές περιπέτειες που ήταν τόσο σημαντικές για πολλούς ανθρώπους εδώ και 95 χρόνια» πρόσθεσε.

Το κατάλυμα, το οποίο πλαισιώνουν κορμοί δέντρων περιλαμβάνει ένα διπλό κρεβάτι και δύο μονά κρεβάτια, στα οποία ανεβαίνεις με σκάλα. Ο χώρος του καθιστικού είναι διακοσμημένος με ταπετσαρία με σχέδια με τον Winnie και βάζα με μέλι.

