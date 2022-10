Μια καμήλα – πολύ φίλη μας – λατρεύει τις τηγανιτές πατάτες. Η ανάγκη της να φάει μάλιστα, την οδήγησε, μαζί με τον ιδιοκτήτη της σε εστιατόριο Drive – through.

Η 12χρονη καμήλα επισκέφτηκε ένα εστιατόριο Drive – through μαζί με τον ιδιοκτήτη της, ο οποίος της παράγγειλε τις πατάτες που τόσο αγαπά.

Μάλιστα, όπως φαίνεται στο βίντεο, η καμήλα με το που παίρνει τις πατάτες αρχίζει να τις τρώει με λαιμαργία, με τον ιδιοκτήτη της να ξεσπά σε γέλια.

Does a camel ordering at In-N-Out get their fries "animal style?" 🐪❤️🍟 pic.twitter.com/8Nq8jUqFj4