Μια προστατευτική μάσκα βγαλμένη από τις «Χίλιες και Μία Νύχτες»

Απογοητευμένη από τις προστατευτικές μάσκες που κυκλοφορούν, η Yev Kravt, συνεργάτις της ολλανδικής πλατφόρμας ντιζάιν Droog, σχεδίασε μάσκα με έγχρωμα κρόσια η οποία, όπως διατείνεται, εκφράζει την προσωπικότητα αυτού που τη χρησιμοποιεί εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού.

«Βρήκα λίγο βαρετά τα σχέδια των μασκών που συνήθως χρησιμοποιούνται» δήλωσε στο Dezeen. «Φοβήθηκα την έλλειψη έκφρασης, την έλλειψη στυλ» πρόσθεσε.

Σχεδίασε μια προστατευτική μάσκα που φέρνει στον νου τις «Χίλιες και Μία Νύχτες» ή, την «Οικογένεια Άνταμς». Αν και οι προστατευτικές μάσκες είναι στατικές, η μάσκα Le Freak φέρνει μια καινούργια μορφή κίνησης στο πρόσωπο. «Δύσκολα αναγνωρίζει κανείς την έκφραση του προσώπου μας όταν το μόνο που βλέπει είναι τα μάτια μας» είπε η Kravt και υπογράμμισε ότι «η μάσκα Le Freak έχει μια διάσταση φλερτ. Το χρώμα και η κίνηση μπρος πίσω δίνουν μια παιχνιδιάρικη εμφάνιση».

Design platform Droog has launched Le Freak, a mask that uses colourful tassels to express personality.https://t.co/RgQqzOgKYa — Dezeen (@dezeen) December 15, 2020

Η ιδέα τής ήρθε ενώ συνεργαζόταν με την Ολλανδή ιστορικό τέχνης, κριτικό ντιζάιν και μιας εκ των ιδρυτών το 1993 της Droog, Renny Ramakers στην έκθεση «Onward & Upward: Art in the Garden of Life». «Το θέμα (της έκθεσης) είναι το να βρει κανείς, σε καιρούς αβεβαιότητας, παρηγοριά στην τέχνη. Σε αυτούς τους ζοφερούς καιρούς, συνειδητοποίησα ότι εγώ η ίδια έχω ανάγκη παρηγοριάς» εξήγησε. «Μπορείς όμως, να αλλάξεις τη διάθεσή σου και αυτή των γύρω σου με μια μάσκα… Ακόμη κι αν το στυλ του εγκλεισμού περιορίζεται σε φούτερ, τη στιγμή που βγαίνουμε έξω δεν πρέπει να ξεχνάμε να αισθανόμαστε κομψοί, δεν πρέπει να ξεχνάμε να βάλουμε τα καλά μας, γιατί αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε καλύτερα από καιρού εις καιρόν» πρότεινε η Yev Kravt.

Η προστατευτική μάσκα Le Freak είναι από βαμβάκι και καμβά και υπάρχει σε δέκα χρώματα, μεταξύ των οποίων αποχρώσεις του ροζ, του μοβ, του πράσινου, του κόκκινου και του μπλε.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ.