Μια ταινία μικρού μήκους που θίγει ένα μεγάλο θέμα

Μια ταινία μικρού μήκους που δείχνει τον πραγματικό κόσμο μας... Ο Steve Cutts παρουσιάζει μέσα από τα δικά του μάτια τον κόσμο σήμερα.

Ο Άγγλος Steve Cutts μέσα από ολιγόλεπτα βίντεο και εικονογραφήσεις σατιρίζει τον πραγματικό κόσμο μέσα από την δική του καυστική ματιά. Επηρεασμένος από καρτούν της δεκαετίας του 1930 και 1940, ο Άγγλος εικονογράφος παρουσιάζει την σύγχρονη κοινωνία απορροφημένη από τα social media.

Αφού δούλεψε για χρόνια ως διαφημιστής για την Coca-Cola, την Google, την Sony, και την Toyota, αφοσιώθηκε στον κινηματογράφο. Η μικρού μήκους ταινίας του με τον τίτλο The Sad Reality of The World αριθμεί πάνω από 22 εκατομμύρια προβολές στο Youtube και χιλιάδες κοινοποιήσεις.

Δείτε την:

Πηγή βίντεο: scrawny2brawny