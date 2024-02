Νορβηγός δημοσιογράφος δέχθηκε επίθεση από ιπτάμενο ψάρι σε ζωντανή σύνδεση

Απρόσμενη εξέλιξη είχε η προσπάθεια ενός δημοσιογράφου να μεταφέρει τα νεότερα από την κακοκαιρία που πλήττει την Νορβηγία, καθώς την ώρα που μετέδιδε το ρεπορτάζ δέχτηκε… επίθεση από ιπτάμενο ψάρι.

Η Νορβηγία τις τελευταίες μέρες βρίσκεται στο έλεος της κακοκαιρίας Ίνγκουν με δυνατές βροχές και ισχυρούς ανέμους να καταστρέφουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Ο δημοσιογράφος Ντέιβιντ Γιόργκενβαγκ βρέθηκε δίπλα στη θάλασσα και θέλησε να μεταδώσει τις τελευταίες εξελίξεις.

Καθώς μετέδιδε το ρεπορτάζ και ενώ πίσω του σηκώνονταν τεράστια κύματα από τη φουρτουνιασμένη θάλασσα, ξαφνικά ένα ψάρι πετάχτηκε μέσα από το ψάρι και τον χτύπησε στο πρόσωπο.

Μάλιστα, ήταν τόσο σφοδρό το χτύπημα που ο δημοσιογράφος έχασε την ισορροπία του και έπεσε μέσα στη θάλασσα!

