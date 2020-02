Όλο το τελευταίο διάστημα, ειδικά στην Κίνα πολίτες βρίσκουν απίστευτους τρόπους για να προστατευθούν από τον κοροναϊό.

Μια γυναίκα αποφάσισε ότι ο πιο καλός τρόπος για να προστατευθεί είναι να φορέσει ένα κοστούμι καμηλοπάρδαλης! Έτσι, επισκέφθηκε νοσοκομείο στη Νότια Κίνα ντυμένη καμηλοπάρδαλη για να πάρει τα φάρμακα των γονιών της αλλά και να πάρει τον θείο της από το νοσοκομείο. Το περιστατικό έγινε στις 14 Φεβρουαρίου στην πόλη Λουζού της επαρχίας Σιτσουάν. Η γυναίκα που ονομάζεται Χι, είχε ξεμείνει από μάσκες και έτσι αγόρασε όχι μια αλλά δυο στολές γιατί έτσι πίστευε ότι θα μπορεί να κυκλοφορεί προστατευμένη από τον κοροναϊό!

Hospital patients often crave some creature comforts — one visitor took this very literally with a very novel protective suit… #coronavirus pic.twitter.com/I0qMj2TCFA