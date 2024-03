Ο Κόκο ο γάτος βρέθηκε ζωντανός 8 ημέρες μετά τη φονική πυρκαγιά στη Βαλένθια

Οι πυροσβέστες στην Βαλένθια, στην Ισπανία, δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους, όταν βρήκαν έναν ζωντανό γάτο κουλουριασμένο μέσα στα αποκαΐδια ενός συγκροτήματος κατοικιών, που καταστράφηκε από μια τεράστια πυρκαγιά πριν από οκτώ ημέρες.

Ο Κόκο, όπως ονομάζεται ο γάτος στην Βαλένθια, επιστράφηκε στην ιδιοκτήτριά του Αντρέα Ρούμπιο, που με δυσκολία μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, καθώς είχε χάσει κάθε ελπίδα ότι το αγαπημένο της ζωάκι θα είχε επιζήσει της φωτιάς, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 10 ανθρώπους και δεκάδες κατοικίδια.

«Καημενούλι μου!», φώναξε η 32χρονη Ρούμπιο, καθώς αγκάλιασε τον Κόκο, σε ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ισπανική αστυνομία.

