Ο μαξιλαροπόλεμος είναι ένα σοβαρό σπορ στην Ιαπωνία!

Σίγουρα κάποια στιγμή στη ζωή σας θα έχει τύχει να παίξετε μαξιλαροπόλεμο είτε με τα αδέρφια σας είτε με τον κολλητό σας. Ποιος το περίμενε όμως ότι αυτό το παιχνίδι στην Ιαπωνία θα θεωρείται ένα σοβαρό σπορ…

Και όμως! Οι αθλητές του μαξιλαροπόλεμου χωρίζονται σε δύο ομάδες και δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό σε ένα απαιτητικό αγώνισμα με… μαξιλάρια. Μόλις ηχήσει η σφυρίχτρα που σηματοδοτεί την έναρξη του αγώνα, οι αθλητές σηκώνονται αμέσως από τα στρώματα τους και το παιχνίδι μόλις άρχισε.

Το ένα μαξιλάρι πετάγεται μετά το άλλο στοχεύοντας στον αντίπαλό τους. Υπάρχει βέβαια και τερματοφύλακας με ένα μεγάλο πάπλωμα που προσπαθεί να εμποδίσει τα μαξιλάρια να μπουν στον χώρο όπου βρίσκεται η ομάδα του. Το κοινό παθιάζεται, οι αθλητές φωνάζουν μέσα στην ένταση και ο διαιτητής προσπαθεί να βάλει τα πράγματα σε μία τάξη!

Ο μαξιλαροπόλεμος είναι μια υπόθεση που πρέπει να πάρετε σοβαρά…

Δείτε το βίντεο:

Πηγή βίντεο: The Japan News by The Yomiuri Shimbun