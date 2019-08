Ο νοικοκύρης ελέφαντας! video

Ο νεαρός ελέφαντας σε ένα πάρκο σαφάρι είδε ότι υπήρχαν σκουπίδια έξω από έναν κάδο. Έτσι, αποφάσισε να βάλει τάξει γιατί πολύ απλά είναι νοικοκύρης! Με την προβοσκίδα του λοιπόν σήκωνε ένα – ένα τα σκουπίδια από το έδαφος και τα έριχνε μέσα στον κάδο των απορριμάτων. Μάθημα για πολλούς ανθρώπους…

Elephant caught throwing away litter into a trash can at a safari outpost pic.twitter.com/f6Dy6Rmwb5

