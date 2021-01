Οι Rolling Stones βγάζουν… μπάρες σοκολάτας

Oι Rolling Stones θα κυκλοφορήσουν τις δικές τους μπάρες σοκολάτας, σύμφωνα με πληροφορίες, την επόμενη εβδομάδα.

Η απόπειρα της θρυλικής ροκ μπάντας να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στον τομέα των γλυκών σνακ φαίνεται να είναι η πιο πρόσφατη κίνηση στη συνολική στρατηγική προώθησης προϊόντων Rolling Stones, με πρώτη το άνοιγμα εμπορικού καταστήματος στο κεντρικό Λονδίνο πέρυσι.

Σύμφωνα με τη Daily Star, μπάρα σοκολάτας γάλακτος (που ονομάζεται «Brown Sugar» από τον τίτλο του τραγουδιού της δεκαετίας του ‘70 της μπάντας) και μπάρα με μαύρη σοκολάτα («Cherry Red» εμπνευσμένη από τον στίχο «my favourite flavour, cherry red» από την επιτυχία του συγκροτήματος «You Can’t Always Get What You Want» θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο εμπορικών προϊόντων των Stones από τις 29 Ιανουαρίου.

Τον περασμένο Νοέμβριο οι Stones ανακοίνωσαν τη λειτουργία του e-store, το οποίο είναι συνδεδεμένο με το πρώτο τους κατάστημα στο Σόχο του Λονδίνου, «RS No. 9 Carnaby» που παραμένει κλειστό λόγω της πανδημίας της Covid-19.

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα πωλούνται, μεταξύ άλλων, t-shirts και αντίτυπα του άλμπουμ που επανακυκλοφόρησε μετά από 47 χρόνια.

Η μπάντα συνεργάστηκε επίσης με μια σειρά από άλλα brand, συμπεριλαμβανομένης της γαλλικής μάρκας πολυτελών κρυστάλλων Baccarat για μια συλλογή από κρυστάλλινα ποτήρια κρασιού, σαμπάνιας, κανάτες κρασιού και ένα ποτήρι μπύρας με χαραγμένο το λογότυπο με τη γλώσσα και τα χείλη των Rolling Stones.