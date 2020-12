«Οι εξωγήινοι υπάρχουν» λέει Ισραηλινός στρατηγός – «Οι ΗΠΑ έχουν μυστική βάση στον Άρη»

Απίστευτες αποκαλύψεις από τον πρώην επικεφαλής του διαστημικού τμήματος του ισραηλινού στρατού, Χαίμ Έσεντ ο οποίος ούτε λίγο, ούτε πολύ ισχυρίζεται πως εξωγήινοι υπάρχουν και τους έχουμε συναντήσεις.

Ο Χαίμ Εσέντ παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα Yedioth Ahronoth και ισχυρίζεται πως το Ισραήλ και οι ΗΠΑ έχουν έρθει σε επικοινωνία με μια «Γαλαξιακή Ομοσπονδία» εξωγήινων, αλλά ότι η ανθρωπότητα δεν είναι έτοιμη για την «αλήθεια» για τη ζωή πέρα από τη Γη.

Ο 87χρονος στρατηγός εν αποστρατεία,ηγήθηκε της διαστημικής μονάδας του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ σχεδόν για 30 χρόνια κάνει λόγο για μια εξωγήινη συμμαχίας που εκτείνεται στον γαλαξία μας και πέρα από αυτόν.

«Μας ζήτησαν να μην πούμε στον κόσμο ότι βρίσκονται εδώ, επειδή η ανθρωπότητα δεν είναι ακόμα έτοιμη»,δήλωσε ο Εσέντ στην εφημερίδα το Σάββατο, ενώ πρόσθεσε πως π ρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «ήταν έτοιμος να αποκαλύψει το μυστικό, αλλά οι εξωγήινοι από την Γαλαξιακή Ομοσπονδία τον απέτρεψαν και του πρότειναν να: περιμένει και να αφήσει τα πνεύματα να ηρεμήσουν πρώτα.Δεν θέλουν να υπάρξει μαζική υστερία».

