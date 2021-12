Μπορεί να ακούγεται απίστευτο, ωστόσο η ιστορία είναι πέρα για πέρα αληθινή και μάλιστα, οι εικόνες έχουν καταγραφεί και σε βίντεο.

Στις εικόνες φαίνεται ένα κοάλα να έχει αγκαλιάσει το χριστουγεννιάτικο δέντρο της οικογένειας και να κοιτάζει το φακό με την ίδια έκπληξη που… είχαν και τα μέλη της οικογένειας.

«Τι κάνεις πάνω στο δέντρο μας;» ακούγεται να λέει μία γυναίκα στο βίντεο, που κυκλοφόρησε στα social media.

Τελικά, με υπομονή και επιμονή, το κοάλα πιάστηκε, μπήκε σε κλουβάκι και επέστρεψε στο φυσικό του περιβάλλον.

Koala makes itself right at home in family’s Christmas tree pic.twitter.com/CTeQrKxGQI