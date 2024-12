Οικογένεια καταγράφει «UFO που επιταχύνει και εξαφανίζεται» πάνω από το Νιου Τζέρσεϊ

Το γύρο του κόσμου κάνουν οι εικόνες που κατέγραψε μια οικογένεια στο Νιου Τζέρσεϊ στις οποίες φαίνεται ένα φωτεινό αντικείμενο στον ουρανό, το οποίο ξαφνικά αναπτύσσει αστραπιαία ταχύτητα και… εξαφανίζεται, με πολλούς να μιλούν για περιστατικό με UFO.

Πρόκειται για ένα βίντεο 13 δευτερολέπτων που ήδη κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας «βροχή» από σχόλια για το αν όντως πρόκειται για UFO στον ουρανό του Νιου Τζέρσεϊ.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το βίντεο γυρίστηκε το βράδυ της Κυριακής, πριν από τα Χριστούγεννα, κοντά στο Ατλάντικ Σίτι και σε αυτό, ακούγονται να μέλη της οικογένειας που το τράβηξε να μένουν εντυπωσιασμένα από το θέαμα.

Αν μη τι άλλο, οι χρήστες των social media χαρακτηρίζουν τις εικόνες ασυνήθιστες, μετά από μια σειρά μυστηριωδών θεάσεων drone που έχουν αναφερθεί το τελευταίο διάστημα για την την περιοχή του Νιου Τζέρσεϊ και των ανατολικών ΗΠΑ, πυροδοτώντας εικασίες και ανησυχίες…

«Μπορείτε να δείτε ότι όχι απλώς εξαφανίστηκε, αλλά απογειώθηκε με απίστευτη ταχύτητα, υπάρχει μια μικρή λάμψη φωτός στα αριστερά καθώς φεύγει. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να παράγουν την ενέργεια που απαιτείται για να πάει τόσο γρήγορα, ειδικά από στάση», έγραψε κάποιος.

Footage has emerged of what appears to be a ‘UFO’ hovering in the skies over New Jersey before suddenly accelerating away, leaving onlookers lost for words. pic.twitter.com/wcmmERybyp