Ολλανδία: Φέρετρα έκρυβαν κοκαΐνη αξίας 13 εκατομμυρίων ευρώ

Έναν μακάβριο τρόπο για να μεταφέρει κοκαΐνη επιστράτευσε ένας 30χρονος Γάλλος, που όμως έπεσε στα δίχτυα των αρχών της Ολλανδίας.

Η αστυνομία της Ολλανδίας συνέλαβε έναν 30χρονο από τη Γαλλία, ο οποίος μετέφερε σε ένα βαν δύο φέρετρα που περιείχαν κοκαΐνη αξίας 13 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Εθνική Μονάδα Εμπειρογνωμοσύνης και Επιχειρήσεων της Ολλανδίας επιβεβαίωσε ότι οι αξιωματικοί της συνέλαβαν τον 30χρονο Γάλλο οδηγό στο Ρότερνταμ το βράδυ της 13ης Δεκεμβρίου.

Ο άνδρας εντοπίστηκε στο Ρότερνταμ ενώ οδηγούσε φορτηγάκι με γαλλικές πινακίδες. Οι αστυνομικοί θεώρησαν πως είχε ύποπτη οδηγική συμπεριφορά και τον σταμάτησαν.

Αρχικά, ο 30χρονος ισχυρίστηκε πως μέσα στα φέρετρα υπήρχαν οι σοροί δύο ατόμων, ωστόσο όταν οι αστυνομικοί του ζήτησαν να δώσει τα σχετικά έγγραφα δεν τα είχε.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί συνόδευσαν τον 30χρονο με το βαν σε γραφείο τελετών, σύμφωνα με το brusselstimes.com.

Gisteravond hielden we een 30-jarige man uit Frankrijk aan in Rotterdam. Hij reed in een busje met Frans kenteken op de A29 t.h.v. Numandsdorp en vertoonde verdacht (rij)gedrag. Daarop hielden wij de bestuurder staande en vroegen om uitleg. pic.twitter.com/T48OSJYeDM